Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом

Сериал «Как приручить лису» в самом разгаре, и зрители спорят, кто же маньяк, от которого сбежала девочка Дина. Финал выйдет 21 ноября (осталось всего 3 эпизода), но догадки уже множатся.

По одной версии, убийца — отец Дины. Именно он вырастил девочку в полной изоляции, вдали от людей. Психически нестабилен, одержим «чистотой» и воспитывает дочь, как эксперимент. Его поведение напоминает типичного тирана — человек, потерявший связь с реальностью.

Но есть и другая версия — всё сложнее. Следователи замечают, что отец мог быть не единственным, кто жил в лесу. В некоторых сериях мелькают намёки: странные следы, тень второго мужчины, старый подвал, о котором Дина ничего не знает. Возможно, маньяков было двое, и один из них всё ещё на свободе.

«Как приручить лису» — не просто триллер о поиске убийцы. Это история о девочке, которая учится жить среди людей, впервые слышит музыку и учится отличать страх от заботы. А маньяк… он ближе, чем кажется. И, может быть, вовсе не тот, кого показывают в лесу.

