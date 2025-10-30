Меню
Сколько серий в сериале «Как приручить лису»? Не 150 и даже не 20 — детектив можно осилить всего за один выходной

30 октября 2025 19:35
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Залпом и интереснее. Ничего не забудется, да и вспоминать, что было в прошлых эпизодах, не нужно.

А вы когда-нибудь замечали, как современные сериалы всё чаще растягивают интригу на десятки серий? «Как приручить лису» играет по другим правилам.

Детектив, который держит в напряжении с первой минуты, но не утомляет марафоном — ведь серий тут не 20 (как в дорамах) и не 200, как в турдизи. Так сколько же? Спойлер: весь сезон можно осилить за один выходной.

О чём сериал

Главный герой — зоопсихолог, привыкший понимать зверей лучше, чем людей. Его жизнь меняется, когда он спасает загадочную девушку по имени Дина. Она аутична, дика, и, кажется, говорит на языке лис.

Но именно она может пролить свет на череду убийств, тянущуюся в округе больше двадцати лет. Чтобы найти убийцу, герой должен разгадать саму Дину — и то, что она прячет за своими странными взглядами и внезапными вспышками ярости.

Кто стоит за проектом

Сериал сняли Originals Production и «Место силы» специально для Okko. Премьера состоялась 10 октября 2025 года, и критики уже отметили его атмосферу и плотный сюжет без провисаний.

Сколько серий

Восьмерка. Ровно восемь серий, каждая — как отдельный укус. Напряжённый, умный, сдержанный триллер, где за полдня можно пройти путь от первой сцены до финала, а потом ещё долго смотреть в экран и пытаться переварить увиденное.

Ранее портал «Киноафиша» писал, на каких событиях основан сериал.

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису»
Екатерина Адамова
