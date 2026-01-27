Меню
Киноафиша Статьи Рейтинг 2,6 из 10 – и этим все сказано: Netflix закрывает шоу Меган Маркл, за которое заплатило 100 000 000 долларов

27 января 2026 16:00
Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Что пошло не так и какие планы у герцогини Сассекской теперь?

Попытка бывшей актрисы герцогини Сассекской Меган Маркл покорить мир лайфстайла с помощью шоу «С любовью, Меган» потерпела неудачу. Netflix не планирует продлевать программу на третий сезон. Информацию о закрытии проекта, который позиционировался как звездный старт герцогини Сассекской, первым сообщил PageSix, ссылаясь на несколько независимых источников. Основными причинами такого решения называют крайне низкие рейтинги и шквал критики в адрес супруги принца Гарри.

Даже без спецвыпусков

Как выяснилось, перспективные идеи о создании праздничных специальных выпусков также остались нереализованными. Теперь, по словам инсайдеров, 44-летняя Маркл собирается направить все силы на собственный бренд As Ever.

«Поклонники смогут насладиться схожим контентом – мастер-классами по хендмейду и кулинарии – в социальных сетях, но в обновленном формате», – поделился источник, близкий к ситуации.

Напомним, «С любовью, Меган» дебютировало на стриминговой платформе в марте прошлого года, благодаря многомиллионному контракту. Перед проектом стояла амбициозная задача – составить конкуренцию признанным гуру стиля, таким как Марта Стюарт и Гвинет Пэлтроу. Однако вместо этого, шоу быстро превратилось в объект пересудов из-за абсурдных советов, например, в области организации праздников.

Мнение профессионалов

Эксперты и зрители в один голос назвали проект бессмысленным и излишне самовлюбленным, указывая на то, что съемки проходили не в реальном доме Меган, а в арендованном поместье, что создавало впечатление фальши и искусственности. Несмотря на кратковременный успех первого сезона, который попал в топ-10 самых просматриваемых программ Netflix, популярность шоу быстро пошла на спад. Вторая часть проекта не смогла попасть в десятку лучших ни в одной стране, а его рейтинг на IMDb составил всего 2,6 из 10. Участие звездных гостей, а также появление принца Гарри и их детей, не смогли переломить ситуацию.

Что еще

Закрытие проекта стало очередным провалом в серии медиа-попыток герцогов Сассекских в Соединенных Штатах. Кроме того, Spotify отказался продлевать подкаст «Архетипы» на второй сезон. Эти неудачи происходят на фоне растущих разговоров о том, что принц Гарри недоволен тем, как его жена распоряжается семейным капиталом, и о его желании восстановить отношения с королевской семьей после переезда из Великобритании.

Фото: Кадр из сериала «Форс-мажоры»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
