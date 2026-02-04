Кривляющийся Михалков и шутки уровня ТНТ: угадайте культовый советский хит по разгромной критике из Сети (тест)

Хотите быстро понять, стоит ли смотреть фильм? Тогда можно ориентироваться на оценки или заглянуть в отзывы. И чаще всего ищешь именно «плохие» рецензии — по ним легче всего понять, а вдруг картина и правда того не стоит?

Удивительно, но такие критические отзывы есть даже у культовых советских лент, которые, кажется, любимы всеми. Мы нашли несколько таких разгромных комментариев и превратили их в тест. По едким репликам вам надо угадать, о каких классических фильмах идёт речь. И многие ленты обидели совсем несправедливо!