Критики выбрали 5 сериалов, которые работают как терапия и лечат душу: в списке не только «Лоудермилк» и «Мистер Кормен»

Зрители не могут оторваться от историй про боль и надежду.

Если кажется, что сериалы давно перестали давать что-то кроме фона для ужина, этот список легко переубеждает.

Критики «Канобу» собрали пять проектов, где герои не спасают мир, а пытаются справиться с собой. В центре — зависимость, утрата, тревожность и одиночество и именно через это такие истории неожиданно работают как терапия.

Ирония и боль: от зависимости до утраты

«Лоудермилк» (Loudermilk) открывает подборку историей бывшего алкоголика с тяжелым характером. Его путь к нормальной жизни не выглядит героическим, зато честно показывает, насколько сложно менять себя. Сериал балансирует между сарказмом и сочувствием, постепенно раскрывая уязвимость героя.

«Следом за жизнью» (After Life) с Рики Джервейсом идет дальше и бьет точнее. После смерти жены главный герой держится только благодаря собаке. Его решение говорить людям правду без фильтров превращает драму в едкую, местами жесткую комедию. За этим приемом скрывается разговор о горе, которое не проходит по щелчку.

Тревожность, поиск смысла и второй шанс

«Мистер Кормен» (Mr. Corman) — более тихий и камерный проект. Учитель младших классов ежедневно сталкивается с паническими атаками и ощущением нереализованности. Сериал не предлагает быстрых решений, но точно передает внутреннее состояние человека, который пытается удержаться на плаву.

«Женщина при деньгах» (Loot) добавляет в список ироничный взгляд на кризис идентичности. После развода миллиардерша переосмысливает жизнь и уходит в благотворительность, пытаясь найти смысл за пределами роскоши.

Замыкает пятерку «Рустер» (Rooster). Писатель, застрявший в прошлом после развода, получает шанс начать заново, когда устраивается работать в колледж к собственной дочери. Это история о том, как долго можно идти к принятию и почему иногда для этого нужен резкий поворот.

Все пять проектов разные по тону и ритму, но объединяет их одно: они не лечат напрямую, зато дают ощущение, что с внутренними кризисами сталкиваются все. Иногда этого достаточно, чтобы стало легче.