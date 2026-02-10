Меню
Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова

Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова

10 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Кармелита»

Актер переставал сниматься в кино.  

В начале 2000-х актер Александр Суворов покорил всех ролью цыгана Миро в теленовелле «Кармелита». В те годы он был кумиром и объектом обожания множества женщин. Что же происходит в жизни актера сегодня?

О прошлом

В те годы, играя страстного цыгана в популярном сериале, Александр Суворов завоевал сердца практически всего женского населения страны. Поклонницы сравнивали его с Джонни Деппом и преследовали повсюду.

Ему прочили большое будущее в кинематографе. Актер был уверен в своем звездном статусе. Однако затем популярность резко пошла на спад. Более того, возникли проблемы и личного характера. Не сложился его брак с коллегой Мариной Князевой. Позднее Суворов женился во второй раз на журналистке Екатерине Бабак, которая родила сына Арсения.

Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова

Новый виток

Рождение ребенка ознаменовалось и профессиональными успехами. Суворов вновь стал получать интересные предложения и сыграл в фильме «Последний янычар». А затем снова последовала темная полоса, актер расстался с женой и по иронии судьбы, возникшие личные трудности негативно отразились и на его карьере.

Сейчас актер счастлив с артисткой цирка Екатериной Суворовой. Он снимается в кино и помогает ей в воспитании четверых детей от прошлых отношений. Одной из последних работ Суворова стала кинолента «Я знаю твои секреты».

Фото: Кадр из сериала «Кармелита», Telegram-канала Александра Суворова
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
