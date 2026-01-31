«Кракен» едва не стал самым популярным фильмом 2025 года на Wink: награду увел из-под носа наивный детский мульт

Под 3 000 000 000 рублей кассовых сборов на двоих, крепкие 7.6-7.7 на агрегаторах, 6+ миллионов зрителей в России и СНГ – казалось бы, что может помешать «Кракену» или, хотя бы, «Батя 2. Дед» возглавить топ-10 фильмов 2025-го на Wink? Как оказалось – может помешать мультфильм.

Онлайн-кинотеатр в конце января подвел итоги минувшего года, и получились они, мягко говоря, неожиданными. По крайней мере, в разделе полнометражного кино.

В сериалах-то все предсказуемо – долгожданное возвращение «Фишера», может, понравилось не всем, но заслужено вернуло первый сезон (вместе со вторым, конечно!) на вершину народных рейтингов. Следом – «Ландыши», «Москва слезам не верит» и… «Слово пацана».

А вот в фильмах – сюрпризы, ведь комедия с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым заняла лишь третье место, тогда как эпичный блокбастер про нашего первого кайдзю довольствовался «серебром». «Золото» же ушло мульту «Три кота. Зимние каникулы»!

История о том, как непоседы Карамелька, Компот и Коржик вдруг нашли первобытного котенка в ледниках вышла в конце 2024-го года, но умудрилась продержаться в топах дольше 12 месяцев.

На «Кинопоиске» – 8.3, в отзывах – детский восторг, но вот в разделе «кассовые сборы» довольно скромный показатель в 208 млн рублей. Что ж, зато испытание «цифрой» кошачья франшиза прошла на ура.