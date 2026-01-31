Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Кракен» едва не стал самым популярным фильмом 2025 года на Wink: награду увел из-под носа наивный детский мульт

«Кракен» едва не стал самым популярным фильмом 2025 года на Wink: награду увел из-под носа наивный детский мульт

31 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Кракен»

Ну а сиквел культовой семейной комедии занял лишь третье место.

Под 3 000 000 000 рублей кассовых сборов на двоих, крепкие 7.6-7.7 на агрегаторах, 6+ миллионов зрителей в России и СНГ – казалось бы, что может помешать «Кракену» или, хотя бы, «Батя 2. Дед» возглавить топ-10 фильмов 2025-го на Wink? Как оказалось – может помешать мультфильм.

Онлайн-кинотеатр в конце января подвел итоги минувшего года, и получились они, мягко говоря, неожиданными. По крайней мере, в разделе полнометражного кино.

«Батя 2. Дед»

В сериалах-то все предсказуемо – долгожданное возвращение «Фишера», может, понравилось не всем, но заслужено вернуло первый сезон (вместе со вторым, конечно!) на вершину народных рейтингов. Следом – «Ландыши», «Москва слезам не верит» и… «Слово пацана».

А вот в фильмах – сюрпризы, ведь комедия с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым заняла лишь третье место, тогда как эпичный блокбастер про нашего первого кайдзю довольствовался «серебром». «Золото» же ушло мульту «Три кота. Зимние каникулы»!

«Три Кота. Зимние каникулы»

История о том, как непоседы Карамелька, Компот и Коржик вдруг нашли первобытного котенка в ледниках вышла в конце 2024-го года, но умудрилась продержаться в топах дольше 12 месяцев.

На «Кинопоиске» – 8.3, в отзывах – детский восторг, но вот в разделе «кассовые сборы» довольно скромный показатель в 208 млн рублей. Что ж, зато испытание «цифрой» кошачья франшиза прошла на ура.

Фото: Кадр из фильма «Кракен» (2025), «Батя 2. Дед» (2025), мультфильма «Три Кота. Зимние каникулы» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Август» взял фильм года, но рекорд остался за «Пророком»: как прошел «Золотой орел» — тут все самые главные итоги «Август» взял фильм года, но рекорд остался за «Пророком»: как прошел «Золотой орел» — тут все самые главные итоги Читать дальше 31 января 2026
Детская версия Масленицы: пышные панкейки из «Трех котов» за 10 минут — пышные, румяные и очень домашние Детская версия Масленицы: пышные панкейки из «Трех котов» за 10 минут — пышные, румяные и очень домашние Читать дальше 31 января 2026
16 февраля Масленица: готовим детям тот самый пышный блинчик Совуньи из «Смешариков» — рецепт очень простой 16 февраля Масленица: готовим детям тот самый пышный блинчик Совуньи из «Смешариков» — рецепт очень простой Читать дальше 31 января 2026
Даже в США признали, что «Три кота» круче западных шоу, и претензия к мульту лишь одна (к «Свинке Пеппе» – такая же) Даже в США признали, что «Три кота» круче западных шоу, и претензия к мульту лишь одна (к «Свинке Пеппе» – такая же) Читать дальше 31 января 2026
Лунтик нашел маму, но за него никто не порадовался: «Где была эта лунная чухня, когда ее сына 15 лет нянчили пчелы?» Лунтик нашел маму, но за него никто не порадовался: «Где была эта лунная чухня, когда ее сына 15 лет нянчили пчелы?» Читать дальше 31 января 2026
47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна 47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна Читать дальше 30 января 2026
Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Свежий российский мульт переплюнул «Машу и Медведя» с «Объяснялкиными»: взрослые включают детям – в итоге смотрят всей семьей Читать дальше 30 января 2026
Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза Читать дальше 30 января 2026
Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше