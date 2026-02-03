Коржик из «Трех котов» за 10 минут готовит целую гору чипсов из лаваша: записывайте простейший рецепт

Не только Мама-Кошка в мультфильме «Три кота» умеет готовить. Коржик тоже решил заглянуть на кухню и показать, как приготовить вкусные и полезные чипсы из лаваша. Рецепт настолько простой, что с ним справятся даже самые маленькие помощники, конечно, под присмотром взрослых.

Эти чипсы отлично подойдут для семейного просмотра мультфильмов или уютного вечера дома. Хрустят, пахнут вкусно и готовятся буквально за несколько минут.

Что понадобится

Для рецепта не нужно ничего сложного. Всё легко найти на любой кухне:

лаваш, один или два листа

оливковое масло

соль

любимые специи: паприка, чеснок, орегано — по желанию

Как готовить

Сначала нарежьте лаваш на треугольники или квадраты — как больше нравится. Затем налейте оливковое масло в миску и добавьте специи. Каждый кусочек лаваша аккуратно обмакните в ароматную смесь и выложите на противень.

Отправляем всё в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10–15 минут. Следите, чтобы чипсы стали золотистыми, но не подгорели.

Готово

Дайте чипсам немного остыть — и можно наслаждаться. Получается хрустно, просто и очень вкусно. Коржик одобряет, а значит, рецепт точно удался.

