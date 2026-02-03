Меню
Коржик из «Трех котов» за 10 минут готовит целую гору чипсов из лаваша: записывайте простейший рецепт

3 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Три кота»

С ним справится даже маленький ребенок.

Не только Мама-Кошка в мультфильме «Три кота» умеет готовить. Коржик тоже решил заглянуть на кухню и показать, как приготовить вкусные и полезные чипсы из лаваша. Рецепт настолько простой, что с ним справятся даже самые маленькие помощники, конечно, под присмотром взрослых.

Эти чипсы отлично подойдут для семейного просмотра мультфильмов или уютного вечера дома. Хрустят, пахнут вкусно и готовятся буквально за несколько минут.

Что понадобится

Для рецепта не нужно ничего сложного. Всё легко найти на любой кухне:

  • лаваш, один или два листа
  • оливковое масло
  • соль
  • любимые специи: паприка, чеснок, орегано — по желанию

Как готовить

Сначала нарежьте лаваш на треугольники или квадраты — как больше нравится. Затем налейте оливковое масло в миску и добавьте специи. Каждый кусочек лаваша аккуратно обмакните в ароматную смесь и выложите на противень.

Отправляем всё в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10–15 минут. Следите, чтобы чипсы стали золотистыми, но не подгорели.

Готово

Дайте чипсам немного остыть — и можно наслаждаться. Получается хрустно, просто и очень вкусно. Коржик одобряет, а значит, рецепт точно удался.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
