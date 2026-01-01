Меню
3 мощных мини-сериала Netflix на пару вечеров — у одного из них 86% на RT: финалы особенно впечатляющие

1 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Рипли», «B ее глазах», «Чудовище внутри меня»

Короткие сезоны, точный ритм и финал, ради которого стоит досмотреть до конца.

Когда нет желания ввязываться в многолетний сериал с десятками эпизодов, на помощь приходят мини-сериалы.

Netflix давно освоил этот формат — и именно в триллерах он работает особенно точно. Несколько серий, выверенная драматургия и ощущение, что история закончится там, где нужно, а не «на следующий сезон».

Вот три проекта, которые легко посмотреть за один уикенд или пару вечеров — и пожалеть только об одном: что они так быстро закончились.

«Рипли» (2024)

Мини-сериал «Рипли» — это неторопливый, почти гипнотический триллер, который делает ставку не на динамику, а на атмосферу.

История Тома Рипли, мелкого мошенника из Нью-Йорка начала 1960-х, разворачивается как холодное наблюдение за тем, как человек шаг за шагом присваивает себе чужую жизнь.

Восемь серий выстроены как психологическая партия, где каждое действие имеет последствия.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 86%, и он здесь вполне заслужен.

«B ее глазах» (2021)

Сериал «B ее глазах» начинается как камерная драма о странном любовном треугольнике, но очень быстро уводит зрителя в сторону, где жанровые ориентиры перестают работать.

История одинокой женщины, её нового начальника и его жены выстраивается так, что к финалу многие сцены из первых серий воспринимаются иначе.

Шесть эпизодов — ровно столько, сколько нужно, чтобы эффект сработал.

Рейтинг Rotten Tomatoes — 63%, но финал сделал этот сериал предметом обсуждений.

«Чудовище внутри меня» (2025)

Самый «классический» триллер в подборке. В центре сюжета писательница, переживающая личную трагедию, и её новый загадочный сосед, за которым тянется тень исчезновения жены.

Восемь серий выстроены вокруг постепенного сближения, недоверия и попытки докопаться до истины, которая оказывается опаснее ожиданий.

Рейтинг Rotten Tomatoes — 83%, и сериал уверенно держится в топах Netflix.

Эти проекты объединяет одно: они не растягивают историю дольше необходимого и не требуют от зрителя терпения на будущее. Идеальный формат, когда хочется законченной истории — здесь и сейчас.

Анна Адамайтес
