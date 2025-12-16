«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так

Проект без громкой рекламы вышел на ТВ Центре, а теперь постепенно находит своего зрителя на онлайн-платформах.

Четырёхсерийный детектив «Уроки химии» вышел на телеканале ТВ Центр без активного промо и почти не попал в обсуждения.

Тем не менее после эфира сериал стал доступен на Ivi и собрал устойчивый зрительский рейтинг 7,6.

Убийство, которое начинается с игры

Сюжет сериала «Уроки химии» строится вокруг Евгении Селезнёвой — бывшего преподавателя химии, которая теперь работает аниматором в квест-комнате.

Во время одного из квестов погибает участник игры: причиной смерти становится отравление редким веществом.

Подозрение сразу падает на Евгению — именно она отвечала за сценарий и реквизит.

Химия как способ защиты

Героиня понимает, что классическое следствие может пойти по ложному пути. Знания химии позволяют ей видеть детали, которые ускользают от других.

Евгения начинает собственный разбор произошедшего и шаг за шагом доказывает, что смерть была не случайностью, а продуманным преступлением.

В сериале химия работает не как экзотика, а как логический инструмент расследования.

Формат без перегруза

«Уроки химии» укладываются в четыре серии по 48 минут. Вторая сюжетная линия сериала связана с делом бизнес-леди, погибшей при странных обстоятельствах.

Здесь снова ключевую роль играет анализ веществ и причин, а не признания и силовое давление. Проект делает ставку на последовательность и ясность, не распыляясь на лишние ответвления.

Что говорят зрители

Первые отзывы подчёркивают необычность темы. Зрительница Нина Лемешкина отметила:

«Мне очень понравился сериал, т.к. я в прошлом тоже химик! Надеюсь, что режиссёры продолжат эту тему, потому как она актуальна в наше время! Тем более такой сериал у нас впервые».

Екатерина Брылева в своём отзыве написала:

«Мне понравился фильм, смотрели всей семьёй, сценарий немного сказочный и поэтому смотрится легко. Виктор Михайлов узнаваем по другим фильмам. Главная героиня с необычной фактурой, симпатичная и очень милая. Играла как кошка легко, быстро, динамично, чувствуется богатая энергетика, таких на экранах не много. Концовка располагает к продолжению».

В центре сериала «Уроки химии» — не профессия следователя, а знание и логика. Проект не стремится быть громким, но аккуратно выстраивает интригу и даёт жанру непривычный ракурс.

