Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу

Премьера третьего сезона «Алисы в Пограничье» состоится 25 сентября 2025 года на Netflix.
С момента выхода второго сезона прошло почти три года, и зрители до сих пор обсуждают финальный кадр с картой Джокера. Однако главный вопрос фанатов — кто из полюбившихся героев вернётся на экраны.
Чишия: главный фаворит зрителей
Сюнтаро Чишия, которого играет Нидзиро Мураками, стал настоящей звездой сериала. Его спокойствие и хитроумные комбинации сделали персонажа одним из самых запоминающихся.
Несмотря на то что финал показал Чишию живым, в трейлерах и тизерах третьего сезона его нет.
В комментариях зрители пишут:
«Если не вернут Чишию, это уже не „Алиса“».
Куина: личная драма и ожидание камбэка
Хикари Куина (Ая Асахина) покорила зрителей своей смелостью и историей принятия себя. Во втором сезоне она пережила все испытания и вернулась в реальность.
Но актриса недавно стала мамой во второй раз, и её участие в новом сезоне пока под вопросом.
Нираги: злодей, которого хотят снова ненавидеть
Сугура Нираги в исполнении Дори Сакурады — персонаж, вызывающий одновременно раздражение и интерес. Его уже не раз «убивали», но он всякий раз оказывался жив.
Зрители отмечают, что именно его жестокость добавляет истории напряжения.
Один из отзывов звучит так:
«Нираги доводит до бешенства, но без него сериал будет скучнее».
Агуни и Аканэ: надежда на продолжение
Неясна судьба и других выживших — Моризоно Агуни (Сё Аояги) и Аканэ Хэйи (Юри Цунэмацу).
Их истории во втором сезоне стали одними из самых сильных, но в материалах по третьей части персонажи не фигурируют.
Фанаты особенно ждут развития линии Аканэ, которая показала невероятную стойкость даже после тяжёлых травм.
Ожидание и тишина от Netflix
Netflix, похоже, намеренно хранит молчание: никаких официальных подтверждений по актёрскому составу не поступало. И это только подогревает интерес, зрители строят десятки теорий.
Однако уже сейчас ясно: состав актёров во-многом решит, каким будет третий сезон. Возвращение Чишии и Куины фанаты называют ключевым, а появление Нираги — скандальным, но необходимым для создания интриги.
Источник: theGirl
