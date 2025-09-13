Меню
Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу

13 сентября 2025 18:08
Кадр из дорамы «Алиса в Пограничье»

Финал второго сезона оставил карту Джокера и массу вопросов, на которые фанаты требуют ответов.

Премьера третьего сезона «Алисы в Пограничье» состоится 25 сентября 2025 года на Netflix.

С момента выхода второго сезона прошло почти три года, и зрители до сих пор обсуждают финальный кадр с картой Джокера. Однако главный вопрос фанатов — кто из полюбившихся героев вернётся на экраны.

Чишия: главный фаворит зрителей

Сюнтаро Чишия, которого играет Нидзиро Мураками, стал настоящей звездой сериала. Его спокойствие и хитроумные комбинации сделали персонажа одним из самых запоминающихся.

Несмотря на то что финал показал Чишию живым, в трейлерах и тизерах третьего сезона его нет.

В комментариях зрители пишут:

«Если не вернут Чишию, это уже не „Алиса“».

Кадр из дорамы «Алиса в Пограничье»

Куина: личная драма и ожидание камбэка

Хикари Куина (Ая Асахина) покорила зрителей своей смелостью и историей принятия себя. Во втором сезоне она пережила все испытания и вернулась в реальность.

Но актриса недавно стала мамой во второй раз, и её участие в новом сезоне пока под вопросом.

Нираги: злодей, которого хотят снова ненавидеть

Сугура Нираги в исполнении Дори Сакурады — персонаж, вызывающий одновременно раздражение и интерес. Его уже не раз «убивали», но он всякий раз оказывался жив.

Зрители отмечают, что именно его жестокость добавляет истории напряжения.

Один из отзывов звучит так:

«Нираги доводит до бешенства, но без него сериал будет скучнее».

Агуни и Аканэ: надежда на продолжение

Неясна судьба и других выживших — Моризоно Агуни (Сё Аояги) и Аканэ Хэйи (Юри Цунэмацу).

Их истории во втором сезоне стали одними из самых сильных, но в материалах по третьей части персонажи не фигурируют.

Фанаты особенно ждут развития линии Аканэ, которая показала невероятную стойкость даже после тяжёлых травм.

Ожидание и тишина от Netflix

Netflix, похоже, намеренно хранит молчание: никаких официальных подтверждений по актёрскому составу не поступало. И это только подогревает интерес, зрители строят десятки теорий.

Однако уже сейчас ясно: состав актёров во-многом решит, каким будет третий сезон. Возвращение Чишии и Куины фанаты называют ключевым, а появление Нираги — скандальным, но необходимым для создания интриги.

Источник: theGirl

Фото: Кадр из дорамы «Алиса в Пограничье»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
