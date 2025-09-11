Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

11 сентября 2025 12:19
Стивен Кинг, кадры из фильмов «День сурка» (1993), «Злые улицы» (1973)

Среди фаворитов короля ужасов — классика нуара, культовые блокбастеры и даже «День сурка».

Стивен Кинг опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) список десяти любимых фильмов всех времён — и удивил фанатов.

В подборке нет ни одной картины, снятой по его книгам. Зато есть шесть культовых фильмов 1970-х, три шедевра 40-х и всего одна картина из 90-х. Писатель подчеркнул, что порядок в списке произвольный.

Что выбрал король ужасов

Среди фаворитов Кинга — «Колдун» Уильяма Фридкина, «Крестный отец. Часть II» Фрэнсиса Форда Копполы, «Челюсти» Стивена Спилберга и «Близкие контакты третьей степени».

Есть и более неожиданные картины: например, комедия «День сурка», затесавшаяся среди нуара, блокбастеров и криминальных драм.

Полный список любимых фильмов Стивена Кинга:

  • «Колдун» (1977)

  • «Крестный отец. Часть II» (1974)

  • «Побег» (1972)

  • «День сурка» (1993)

  • «Касабланка» (1942)

  • «Сокровище Сьерра-Мадре» (1948)

  • «Челюсти» (1975)

  • «Злые улицы» (1973)

  • «Близкие контакты третьей степени» (1977)

  • «Двойная страховка» (1944)

Почему без его экранизаций

В список не попали культовые экранизации его собственных произведений: «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Останься со мной».

Как отмечает Deadline, Кинг сознательно сделал выбор в пользу фильмов, которые сформировали его как зрителя, а не как автора.

Неожиданный вкус Стивена Кинга

Более половины списка — это фильмы 1970-х, время, когда сам Кинг начинал карьеру писателя. Три классические картины 40-х добавляют подборке веса, а «День сурка» показывает, что мастер хоррора ценит не только страх, но и лёгкий, умный юмор.

Также прочитайте: Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

Фото: Christopher Katsarov/ Keystone Press Agency/ Global Look Press, кадры из фильмов «День сурка» (1993), «Злые улицы» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино Читать дальше 26 сентября 2025
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше