Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

Стивен Кинг опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) список десяти любимых фильмов всех времён — и удивил фанатов.

В подборке нет ни одной картины, снятой по его книгам. Зато есть шесть культовых фильмов 1970-х, три шедевра 40-х и всего одна картина из 90-х. Писатель подчеркнул, что порядок в списке произвольный.

Что выбрал король ужасов

Среди фаворитов Кинга — «Колдун» Уильяма Фридкина, «Крестный отец. Часть II» Фрэнсиса Форда Копполы, «Челюсти» Стивена Спилберга и «Близкие контакты третьей степени».

Есть и более неожиданные картины: например, комедия «День сурка», затесавшаяся среди нуара, блокбастеров и криминальных драм.

Полный список любимых фильмов Стивена Кинга:

«Колдун» (1977)

«Крестный отец. Часть II» (1974)

«Побег» (1972)

«День сурка» (1993)

«Касабланка» (1942)

«Сокровище Сьерра-Мадре» (1948)

«Челюсти» (1975)

«Злые улицы» (1973)

«Близкие контакты третьей степени» (1977)

«Двойная страховка» (1944)

Почему без его экранизаций

В список не попали культовые экранизации его собственных произведений: «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Останься со мной».

Как отмечает Deadline, Кинг сознательно сделал выбор в пользу фильмов, которые сформировали его как зрителя, а не как автора.

Неожиданный вкус Стивена Кинга

Более половины списка — это фильмы 1970-х, время, когда сам Кинг начинал карьеру писателя. Три классические картины 40-х добавляют подборке веса, а «День сурка» показывает, что мастер хоррора ценит не только страх, но и лёгкий, умный юмор.

