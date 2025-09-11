Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

Стивен Кинг опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) список десяти любимых фильмов всех времён — и удивил фанатов.
В подборке нет ни одной картины, снятой по его книгам. Зато есть шесть культовых фильмов 1970-х, три шедевра 40-х и всего одна картина из 90-х. Писатель подчеркнул, что порядок в списке произвольный.
Что выбрал король ужасов
Среди фаворитов Кинга — «Колдун» Уильяма Фридкина, «Крестный отец. Часть II» Фрэнсиса Форда Копполы, «Челюсти» Стивена Спилберга и «Близкие контакты третьей степени».
Есть и более неожиданные картины: например, комедия «День сурка», затесавшаяся среди нуара, блокбастеров и криминальных драм.
Полный список любимых фильмов Стивена Кинга:
-
«Колдун» (1977)
-
«Крестный отец. Часть II» (1974)
-
«Побег» (1972)
-
«День сурка» (1993)
-
«Касабланка» (1942)
-
«Сокровище Сьерра-Мадре» (1948)
-
«Челюсти» (1975)
-
«Злые улицы» (1973)
-
«Близкие контакты третьей степени» (1977)
-
«Двойная страховка» (1944)
Почему без его экранизаций
В список не попали культовые экранизации его собственных произведений: «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка», «Мизери» и «Останься со мной».
Как отмечает Deadline, Кинг сознательно сделал выбор в пользу фильмов, которые сформировали его как зрителя, а не как автора.
Неожиданный вкус Стивена Кинга
Более половины списка — это фильмы 1970-х, время, когда сам Кинг начинал карьеру писателя. Три классические картины 40-х добавляют подборке веса, а «День сурка» показывает, что мастер хоррора ценит не только страх, но и лёгкий, умный юмор.
Также прочитайте: Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»