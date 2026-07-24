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Когда стартует 5 сезон «Клюквенного щербета»: дата выхода 1 серии уже известна, а имена новых актеров еще утаивают

24 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Зрителей ждут замены в основном составе.

Поклонникам «Клюквенного щербета» осталось ждать совсем недолго. После месяцев слухов появились первые подробности о новом сезоне популярной турецкой драмы. Уже известны предполагаемая дата премьеры, состав сценаристов и несколько важных новостей о любимых героях.

Когда выйдет новый сезон

По информации турецких источников, съемки пятого сезона стартуют 25 августа. Над продолжением вновь работает команда сценаристов во главе с Мелис Дживелек, поэтому зрители рассчитывают, что сериал сохранит привычный стиль и драматичную атмосферу.

Предварительно премьера новых серий намечена на 18 сентября, хотя некоторые инсайдеры утверждают, что первый эпизод могут показать уже 11 сентября. Пока официального подтверждения даты нет, поэтому поклонникам остается дождаться объявления телеканала.

Что известно об актерах

Одной из самых обсуждаемых новостей стало возвращение Фейзы Дживелек, которая вновь сыграет Ниляй Унал. Ранее вокруг ее участия ходило немало слухов, однако теперь стало понятно, что героиня останется частью истории.

Кроме того, к актерскому составу присоединился Мурат Айген. А вот роль Чимен исполнит уже другая актриса — Селин Тюркмен решила покинуть проект, а имя ее преемницы пока держится в секрете.

Будет ли временной скачок

После финала четвертого сезона зрители активно обсуждали возможный таймскип. По данным инсайдеров, если скачок во времени и появится, то окажется совсем небольшим — события продолжатся всего через несколько дней после предыдущего сезона.

Такой подход позволит создателям практически сразу вернуться к главным сюжетным линиям и не заставит зрителей гадать, что произошло с любимыми героями за долгое время.

Похоже, новый сезон снова сделает ставку на семейные конфликты, громкие неожиданности и эмоциональные повороты, благодаря которым «Клюквенный щербет» уже несколько лет остается одним из самых обсуждаемых турецких сериалов.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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