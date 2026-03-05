Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Детективы детективами, а ужастиков хороших и достойных мало. Рассказываю про увлекательные фильмы, которые могли пройти мимо вашего внимания. В них прекрасно сочетается детективная линия с ужасающими элементами. Будет и страшно местами, и увлекательно. Тут даже местами картины напомнят российский «Метод».

«Зимняя кость» — фильм 2010 года с рейтингом 6,5 на КиноПоиске. Сюжет рассказывает о главной героине, которая ищет своего отца, не зная, жив ли он. У нее есть всего несколько дней, чтобы его найти, иначе банк заберет дом, находящийся в залоге. Кроме того, ей нужно заботиться о своем брате и сестре. Путешествие по поиску отца заставит героиню быстро повзрослеть, и обычная детективная история обернется чем-то большим. Главную роль сыграла обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс.

«Опасная ложь» — фильм 2020 года с рейтингом 5,7 на КиноПоиске. В этой ленте рассказывается история сиделки, ухаживающей за пожилым мужчиной, который хорошо к ней относится и даже предлагает работу ее парню. Однако после внезапной смерти богатого работодателя героиня оказывается в центре запутанной истории, связанной с наследством. Главную роль исполнила талантливая актриса Камила Мендес.

«Похищение» — фильм 2016 года с рейтингом 6,2 на КиноПоиске. Сын главной героини становится жертвой похищения, когда возвращается домой из школы. Ему удается сбежать, и он запоминает детали внешности своего похитителя. Хотя полиция задерживает подозреваемого, оказывается, что он не виновен. Главная героиня решает самостоятельно разобраться в произошедшем, что приводит к напряженной и захватывающей истории. Главную роль в фильме сыграла Бланка Портильо.