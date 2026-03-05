Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

5 марта 2026 19:06
Кадры из фильмов «Зимняя кость», «Опасная ложь», «Похищение»

От такого мурашки точно пойдут.

Детективы детективами, а ужастиков хороших и достойных мало. Рассказываю про увлекательные фильмы, которые могли пройти мимо вашего внимания. В них прекрасно сочетается детективная линия с ужасающими элементами. Будет и страшно местами, и увлекательно. Тут даже местами картины напомнят российский «Метод».

«Зимняя кость» — фильм 2010 года с рейтингом 6,5 на КиноПоиске. Сюжет рассказывает о главной героине, которая ищет своего отца, не зная, жив ли он. У нее есть всего несколько дней, чтобы его найти, иначе банк заберет дом, находящийся в залоге. Кроме того, ей нужно заботиться о своем брате и сестре. Путешествие по поиску отца заставит героиню быстро повзрослеть, и обычная детективная история обернется чем-то большим. Главную роль сыграла обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс.

«Зимняя кость»

«Опасная ложь» — фильм 2020 года с рейтингом 5,7 на КиноПоиске. В этой ленте рассказывается история сиделки, ухаживающей за пожилым мужчиной, который хорошо к ней относится и даже предлагает работу ее парню. Однако после внезапной смерти богатого работодателя героиня оказывается в центре запутанной истории, связанной с наследством. Главную роль исполнила талантливая актриса Камила Мендес.

«Опасная ложь»

«Похищение» — фильм 2016 года с рейтингом 6,2 на КиноПоиске. Сын главной героини становится жертвой похищения, когда возвращается домой из школы. Ему удается сбежать, и он запоминает детали внешности своего похитителя. Хотя полиция задерживает подозреваемого, оказывается, что он не виновен. Главная героиня решает самостоятельно разобраться в произошедшем, что приводит к напряженной и захватывающей истории. Главную роль в фильме сыграла Бланка Портильо.

«Похищение»

Фото: Кадры из фильмов «Зимняя кость», «Опасная ложь», «Похищение»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес Читать дальше 5 марта 2026
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком Читать дальше 5 марта 2026
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Читать дальше 5 марта 2026
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей Читать дальше 4 марта 2026
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Читать дальше 4 марта 2026
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» 3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» Читать дальше 4 марта 2026
Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Читать дальше 4 марта 2026
Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом Читать дальше 4 марта 2026
Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше