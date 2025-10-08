Меню
Киноафиша Статьи Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем

8 октября 2025 09:25
«Анхела»

История о женщине, которая за фасадом счастливой семьи скрывает ад, стала одним из главных открытий платформы.

На Netflix вышел испанский мини-сериал «Анхела» (Angela), и всего за несколько дней он поднялся в топ-5 мирового рейтинга, обогнав такие громкие проекты, как «Уэнсдэй» и «Алиса в Пограничье».

Это адаптация британской драмы «Анджела Блэк», но испанская версия вышла более острой и визуально самобытной.

Семья, в которой нет счастья

Анхела (Вероника Санчес) выглядит примерной женой и матерью. У неё дом, дети, обеспеченный муж.

Но за закрытыми дверями всё иначе: супруг Гонсало (Даниэль Грао) жестко контролирует её жизнь и превращает семейную идиллию в систему подавления и страха.

Возвращение прошлого меняет всё

Неожиданно в жизни Анхелы появляется Эду (Хайме Сатараин), знакомый из школьных лет.

Его возвращение становится спусковым крючком, который заставляет героиню по-новому взглянуть на свою жизнь и решать, готова ли она вырваться из ловушки — даже если это связано с опасностью.

«Анхела»

Напряжение нарастает с каждой серией

«Анхела» — это не триллер с быстрыми взрывными поворотами, а психологическая драма с эффектом медленного огня.

Каждая из шести серий постепенно усиливает напряжение и завершается так, что зритель уже не может остановиться и тянется к следующей.

Испанский колорит вместо английского холода

Съёмки «Анхелы» проходили на севере Испании — в Стране Басков и её крупнейшем городе Бильбао.

Эти места задали сериалу особую атмосферу: суровое побережье, узкие улочки и старинные кварталы усиливают ощущение тревоги и делают историю ближе к реальности.

Благодаря этому адаптация выглядит не как копия британского оригинала, а как самостоятельная и самобытная драма.

Шесть серий — и ни одной лишней минуты: «Анхела» погружает в историю, где враг может оказаться ближе, чем кажется. Именно это сочетание реальности и ужаса и сделало сериал новым хитом Netflix.

Фото: Кадр из сериала «Анхела» (2024)
Анна Адамайтес
