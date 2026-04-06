Киноафиша Статьи Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100%

Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100%

6 апреля 2026 12:19
Кадры из сериалов «Детективы с того света», «Тела», «Вавилон-Берлин»

О них не трубят на каждом шагу, но они на самом деле хороши.

Если вы увлекаетесь захватывающими сюжетами, интригами и детективными расследованиями, то эти сериалы от Netflix обязательно стоит включить в свой список для просмотра. Все проекты в данной подборке получили высокие оценки на КиноПоиске (от 7.0 и выше) и по-разному интерпретируют жанр расследования — от исторических адаптаций до фантастических интерпретаций.

«Детективы с того света» (2024) — рейтинг 7.2

Необычное сочетание классического детектива и готической мистики. Два призрака джентльмен из начала XX века и подросток конца 80-х объединяются для расследования паранормальных явлений. Их соратница, медиум по имени Кристал, сталкивается с потерей памяти, вызванной одержимостью древним духом.

Вместе они отправляются в американский город, где пропадают дети. Каждое дело связано с таинственной ведьмой, которая скрывается среди людей. Сериал уникален тем, что исследует преступления как в нашем мире, так и в потустороннем, используя визуальные эффекты и элементы хоррора: зеркальные порталы, магические артефакты и сверхъестественные существа.

«Детективы с того света»

«Тела» (мини-сериал, 2023) — рейтинг 7.0

Четыре расследования, четыре эпохи и одно и то же тело. В Лондоне на протяжении веков на одном и том же месте находят труп. Полицейские из разных времён, не зная друг о друге, ведут параллельные расследования, которые постепенно соединяются в единую, почти философскую детективную головоломку.

Этот сериал не только триллер, но и размышление о времени, судьбе, повторении ошибок и значении личности в истории. Сложный сюжет требует внимательности, но по мере продвижения складывается в цельную картину, оставляющую мощное послевкусие.

«Тела»

«Вавилон-Берлин» (2017 — ...) — рейтинг 8.0

Один из самых атмосферных и многослойных сериалов последних лет. Действие происходит в Берлине конца 1920-х годов — городе, балансирующем между кабаре и политической нестабильностью, нищетой рабочих районов и светской элитой. На фоне политического кризиса и морального упадка инспектор полиции из Кёльна оказывается втянут в дело, которое из обычного шантажа перерастает в сложную паутину заговоров.

Параллельно разворачивается сюжетная линия о Шарлотте, девушке из бедной семьи, мечтающей стать первой женщиной-следователем. Этот сериал — не просто расследование, а историческая хроника с детективным сердцем, раскрывающая истоки тоталитаризма и силу человеческой воли на фоне упадка демократии.

«Вавилон-Берлин»

Все эти проекты обладают острым, но не совсем обычным сюжетом, харизматичными героями и высоким рейтингом.

Фото: Кадры из сериалов «Детективы с того света», «Тела», «Вавилон-Берлин»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
