Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

На этой неделе Netflix выкатил сразу несколько заметных премьер — от авторского фильма с Джорджем Клуни до продолжения норвежского хита про троллей и нового вестерн-сериала с Джиллиан Андерсон.
В подборке — только свежие оригинальные фильмы и сериалы платформы, без библиотечных пополнений.
«Джей Келли»
Главная кинопремьера недели — новый фильм Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни в роли актера, который входит в «золотой возраст» своей карьеры и впервые начинает сомневаться, правильно ли прожил жизнь.
Толчком для кризиса становится отказ дочери провести с ним время перед отъездом в колледж. Герой внезапно меняет планы, едет в Европу и берет с собой менеджера в исполнении Адама Сэндлера и пресс-агента, которого играет Лора Дерн.
По тону это камерная, ироничная и одновременно меланхоличная история о публичном человеке без сцены.
«Покинутые»
Вестерн-драма, действие которой разворачивается в Орегоне 1850-х годов. Героиня Лены Хиди — ирландка Фиона Нолан, которая защищает свою землю и семью от влияния богатой аристократки Констанс Ван Несс, роль которой исполнила Джиллиан Андерсон.
Это история о борьбе за землю, где всё решают женщины, а любые попытки договориться заканчиваются конфликтом.
«Мой тайный Санта»
Рождественская романтическая комедия о матери-одиночке, которая ради дочери устраивается на работу в горнолыжный отель… переодевшись Санта-Клаусом.
Ситуация быстро выходит из-под контроля, когда героиня начинает сближаться с управляющим отеля. Проект сделан строго по канонам сезонного жанра и рассчитан на легкий семейный просмотр.
«Tролль 2»
Продолжение норвежского монстр-фильма про древних троллей, пробуждающихся в горах. Вторая часть снова возвращает героиню Нору Тидеманн, которой предстоит столкнуться с новой угрозой — на этот раз в схватке участвуют сразу два гигантских существа. Это редкий для Netflix пример крупного локального фантастического экшена.
Также прочитайте: У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре