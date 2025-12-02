Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

2 декабря 2025 09:25
Кадры из сериала «Джей Келли», фильмов «Покинутые», «Tролль», «Мой тайный Санта»

От камерной драмы до монструозного экшена.

На этой неделе Netflix выкатил сразу несколько заметных премьер — от авторского фильма с Джорджем Клуни до продолжения норвежского хита про троллей и нового вестерн-сериала с Джиллиан Андерсон.

В подборке — только свежие оригинальные фильмы и сериалы платформы, без библиотечных пополнений.

«Джей Келли»

«Джей Келли»

Главная кинопремьера недели — новый фильм Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни в роли актера, который входит в «золотой возраст» своей карьеры и впервые начинает сомневаться, правильно ли прожил жизнь.

Толчком для кризиса становится отказ дочери провести с ним время перед отъездом в колледж. Герой внезапно меняет планы, едет в Европу и берет с собой менеджера в исполнении Адама Сэндлера и пресс-агента, которого играет Лора Дерн.

По тону это камерная, ироничная и одновременно меланхоличная история о публичном человеке без сцены.

«Покинутые»

«Покинутые»

Вестерн-драма, действие которой разворачивается в Орегоне 1850-х годов. Героиня Лены Хиди — ирландка Фиона Нолан, которая защищает свою землю и семью от влияния богатой аристократки Констанс Ван Несс, роль которой исполнила Джиллиан Андерсон.

Это история о борьбе за землю, где всё решают женщины, а любые попытки договориться заканчиваются конфликтом.

«Мой тайный Санта»

«Мой тайный Санта»

Рождественская романтическая комедия о матери-одиночке, которая ради дочери устраивается на работу в горнолыжный отель… переодевшись Санта-Клаусом.

Ситуация быстро выходит из-под контроля, когда героиня начинает сближаться с управляющим отеля. Проект сделан строго по канонам сезонного жанра и рассчитан на легкий семейный просмотр.

«Tролль 2»

«Tролль»

Продолжение норвежского монстр-фильма про древних троллей, пробуждающихся в горах. Вторая часть снова возвращает героиню Нору Тидеманн, которой предстоит столкнуться с новой угрозой — на этот раз в схватке участвуют сразу два гигантских существа. Это редкий для Netflix пример крупного локального фантастического экшена.

Также прочитайте: У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре

Фото: Кадры из сериала «Джей Келли», фильмов «Покинутые», «Tролль», «Мой тайный Санта»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Не только «Очень странные дела»: 5 сериалов 2025 года, которыми Netflix точно может гордиться Читать дальше 1 декабря 2025
Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже Читать дальше 3 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Читать дальше 3 декабря 2025
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители 1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители Читать дальше 3 декабря 2025
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Читать дальше 3 декабря 2025
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше