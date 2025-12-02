Клуни ищет себя, Андерсон делит землю, тролли атакуют: 4 новых фильма и сериала Netflix, которые стоит посмотреть на этой неделе

На этой неделе Netflix выкатил сразу несколько заметных премьер — от авторского фильма с Джорджем Клуни до продолжения норвежского хита про троллей и нового вестерн-сериала с Джиллиан Андерсон.

В подборке — только свежие оригинальные фильмы и сериалы платформы, без библиотечных пополнений.

«Джей Келли»

Главная кинопремьера недели — новый фильм Ноя Баумбаха с Джорджем Клуни в роли актера, который входит в «золотой возраст» своей карьеры и впервые начинает сомневаться, правильно ли прожил жизнь.

Толчком для кризиса становится отказ дочери провести с ним время перед отъездом в колледж. Герой внезапно меняет планы, едет в Европу и берет с собой менеджера в исполнении Адама Сэндлера и пресс-агента, которого играет Лора Дерн.

По тону это камерная, ироничная и одновременно меланхоличная история о публичном человеке без сцены.

«Покинутые»

Вестерн-драма, действие которой разворачивается в Орегоне 1850-х годов. Героиня Лены Хиди — ирландка Фиона Нолан, которая защищает свою землю и семью от влияния богатой аристократки Констанс Ван Несс, роль которой исполнила Джиллиан Андерсон.

Это история о борьбе за землю, где всё решают женщины, а любые попытки договориться заканчиваются конфликтом.

«Мой тайный Санта»

Рождественская романтическая комедия о матери-одиночке, которая ради дочери устраивается на работу в горнолыжный отель… переодевшись Санта-Клаусом.

Ситуация быстро выходит из-под контроля, когда героиня начинает сближаться с управляющим отеля. Проект сделан строго по канонам сезонного жанра и рассчитан на легкий семейный просмотр.

«Tролль 2»

Продолжение норвежского монстр-фильма про древних троллей, пробуждающихся в горах. Вторая часть снова возвращает героиню Нору Тидеманн, которой предстоит столкнуться с новой угрозой — на этот раз в схватке участвуют сразу два гигантских существа. Это редкий для Netflix пример крупного локального фантастического экшена.

