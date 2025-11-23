Кис-кис, мяу! Угадайте, из каких 5 советских фильмов эти кадры с кошками — справятся только настоящие знатоки

Этот тест для тех, кто пересматривал советские хиты миллионы раз.

Узнавать советские фильмы по кадрам с актерами — плевое дело. А вот понять, из какого фильма кадр с кошечкой — это задача со звездочкой. С ней справятся только те, кто смотрел любимые киноленты сотни, а может быть, даже и миллионы раз.

Поэтому собирайтесь с духом, погружайтесь в омут памяти и начинайте этот тест. Пушистиков в фильмах эпохи СССР было не так много, зато каждый из них запомнился зрителям.

А теперь проверьте себя — как хорошо вы смотрели на котов, пока на экране были легендарные актеры. Угадайте, из какого фильма этот кадр с котиком!

Ранее мы писали: Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ.