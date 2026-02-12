Меню
Киноафиша Статьи «Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино

«Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино

12 февраля 2026 11:21
Кадр из фильма «Плохая девочка»

У такого тренда есть несколько причин.

Николь Кидман ведет переговоры об участии в новом эротическом триллере кинокомпании A24. Пока у фильма нет названия и даты начала производства. Но откровенные съемки для голливудской звезды не в новинку.

Фильм 2024 года «Плохая девочка» с участием Кидман в прессе критики тут же окрестили новым «Основным инстинктом». Впрочем, раздевается в кино сейчас не только рыжеволосая звезда.

В ленте «Марти Великолепный» есть откровенные сцены с участием Гвинет Пэлтроу, а «Горничная», в которой оголилась Сидни Суини, поставила рекорды кассовых сборов.

Кадр из фильма «Горничная»

И, как считают критики, такая популярность фильмов с эпизодами 18+ сейчас неслучайна.

«В каждом случае — отдельная история. Если "Горничная" заработала внушительно, то "Плохая девочка" попала под серьезные удары критики. Скорее здесь тренд такой: актрисы не гнушаются раздеваться на экране, потому что, в отличие от 90-х, это стало комфортнее и безопаснее».

«Теперь на площадках работают консультанты секс-сцен и нет прежнего насмешливого отношения к эротическим эпизодам. Актрисы могут сами принимать решение, сниматься им в таком кино или нет, но и "такое кино" — теперь не просто веселая эротическая игрушка в руках продюсеров, а красивое и порой дерзкое авторское высказывание», — поделился в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Николай Никулин.

Фото: Кадры из фильмов «Горничная» (2025), «Плохая девочка» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
