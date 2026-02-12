«Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино

Николь Кидман ведет переговоры об участии в новом эротическом триллере кинокомпании A24. Пока у фильма нет названия и даты начала производства. Но откровенные съемки для голливудской звезды не в новинку.

Фильм 2024 года «Плохая девочка» с участием Кидман в прессе критики тут же окрестили новым «Основным инстинктом». Впрочем, раздевается в кино сейчас не только рыжеволосая звезда.

В ленте «Марти Великолепный» есть откровенные сцены с участием Гвинет Пэлтроу, а «Горничная», в которой оголилась Сидни Суини, поставила рекорды кассовых сборов.

И, как считают критики, такая популярность фильмов с эпизодами 18+ сейчас неслучайна.

«В каждом случае — отдельная история. Если "Горничная" заработала внушительно, то "Плохая девочка" попала под серьезные удары критики. Скорее здесь тренд такой: актрисы не гнушаются раздеваться на экране, потому что, в отличие от 90-х, это стало комфортнее и безопаснее».