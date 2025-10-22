Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место

Сериал Apple TV+ «Укрытие» с первых минут затягивает в мир, где человечество живёт глубоко под землёй — и никто не знает, почему. Гигантская вертикальная структура, десятки уровней вниз, сотни людей, которые не видели неба.

Но главный вопрос, который не даёт покоя зрителям, — где вообще находится это укрытие? В книгах есть ответ на этот вопрос.

Мир под землёй

История выросла из трилогии Хью Хауи, начавшейся с романа «Иллюзия». Автор сам издал книгу в 2011-м, а спустя годы она превратилась в одну из самых обсуждаемых антиутопий современности.

В сериале действие сосредоточено в одном из подземных комплексов, где люди живут по строгим правилам, не задавая лишних вопросов. Нарушишь порядок — отправишься «наружу», туда, где, по официальной версии, воздух ядовит.

Кто такая Джульетта

Главная героиня, инженер Джульетта (Ребекка Фергюсон), случайно оказывается в центре этой закрытой системы, когда прежний шериф решает проверить, действительно ли снаружи смерть. С этого момента «Укрытие» превращается не просто в триллер о выживании, а в историю о том, как поиск правды становится преступлением.

Где же спрятано Укрытие

Хауи никогда не называет точное место, но в книгах и сериале есть подсказки. Всё указывает на территорию бывших США — акценты героев, культура, обрывки старых документов.

Во второй части трилогии говорится, что таких укрытий было пятьдесят, а одно из них находилось в Джорджии. Это делает вселенную ещё реалистичнее: кажется, будто где-то под нашими ногами и правда существует этот мир без солнца, где людям внушили, что наружу нельзя.

