Катя из «Вам и не снилось» — абьюзер, а в «Мужиках!» все слащавое: молодежь раскритиковала фильмы, над которыми плакал весь СССР

Советский кинематограф оставил нам десятки пронзительных картин — не только военные драмы, но и тонкие психологические истории. Еще 40 и 50 лет назад они легко заставляли прослезиться любого.

Но парадокс: современные зрители не только не плачут над этими лентами, но откровенно их не понимают. Собрали три таких картины.

«Старший сын»

Александр Вампилов создал историю, где случайная шутка перерастает в нечто большее. В ленте «Старший сын», снятой по его пьесе, два приятеля, Владимир и Семён, застрявшие в чужом городе, решают разыграть местного музыканта Сарафанова, чтобы найти ночлег.

«Я твой сын», — бросает Володя, даже не подозревая, как далеко зайдет этот обман.

Сарафанов, добродушный кларнетист, легко верит незнакомцу — ведь в молодости у него действительно были романы. Так нелепый розыгрыш превращается в трогательную историю. Но сейчас она трогает, увы, не всех.

«Никогда не могла просмотреть этот фильм полностью. Казался очень тяжелым, повергал в уныние», «Похоже на документалистику. Немного холодный фильм, отстраненный, за душу не трогает», — пишут современные комментаторы.

«Мужики!»

Павел Зубов уже 12 лет живет в заполярном Никеле, сбежав туда после армии: тогда он узнал об измене невесты Насти.

Все меняет телеграмма о болезни отца. Приехав, Павел обнаруживает: отец здоров, а вот Настя умерла, оставив троих детей. Так начинается его неожиданный путь к отцовству.

Снятая без особых претензий, скромная мелодрама «Мужики!» с Александром Михайловым в главной роли неожиданно тронула зрителей до глубины души. Но не настолько, чтобы заставить прослезиться молодежь.

«Все искусственно и надуманно. Не люблю этот фильм», «Никогда не любила этот фильм, уж очень слащавый, неправдоподобный. Сюжет высосан из пальца, чтобы выбить слезу из женщин», — отмечают в Сети.

«Вам и не снилось»

Катя и Рома — обычные старшеклассники, чья случайная встреча перерастает в настоящее чувство. Их роман развивается на фоне школьных будней: добрых шуток одноклассников, скепсиса взрослых и мудрой поддержки классной руководительницы.

Трогательная история в «Вам и не снилось» удивительно напоминает шекспировских «Ромео и Джульетту». Слишком много несовпадений, слишком много противников их отношений. А еще — слишком много деспотичных замашек у главной героини, из-за которых в искренность чувств этой Джульетты не веришь — считают в Сети.

«Таких, как Катя, сейчас называют абьюзер. Она все время ноет и заставляет Ромку расстраиваться и переживать за нее», «Катя — самый жуткий деспот!», «Никогда не любила этот фильм и не симпатизирую никому из его женских персонажей. Главная героиня, воздушная девочка Катя, обладает прилипчивостью банного листа и хваткой бульдога, и, пожалуй, на этом заканчиваются её достоинства», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие фильмы о Великой Отечественной войне выбрала молодежь.