Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии

Франшиза «Терминатор» совершила своего рода переворот. Эта киносерия популярна до сих пор. Правда, она вызывает немало вопросом с ее многократными переписываниями прошлого и. Даже искусственному интеллекту сложно разобраться в хитросплетениях сценария. Рассказываем, что же не так.

Вечная охота на Джона Коннора

Основная цель машин во всех частях — это ликвидация Джона Коннора. Но методы и временные рамки постоянно меняются. В одной интерпретации он — лидер сопротивления, в другой — умирает в самом начале шестого фильма. Создается впечатление, что сценаристы сами запутались, где же истинный Джон.

Память Сары

Во второй части Сара безошибочно предсказывает события 1997 года. Однако в «Темных судьбах2 она спокойно принимает новый поворот событий, хотя по логике должна была знать о другой дате Судного дня. Сценаристы объясняют это изменением временной линии, но зрители видят в этом лишь непродуманность сюжета.

Т-800: внезапное старение киборга

В «Терминаторах» утверждается, что киборги не стареют. Но в «Темных судьбах» Т-800 выглядит точь-в-точь как постаревший Арнольд Шварценеггер с морщинами, сединой и усталым взглядом. Убедительного объяснения этому факту в фильме нет.

«Генезис» против «Судного дня»: где логика

«Генезис» полностью меняет события первых двух фильмов, как будто их и не было. Но «Темные судьбы» игнорируют уже «Генезис». Возникает парадокс: три фильма подряд взаимоисключают друг друга, и фанаты до сих пор спорят, что же было сначала и где правда.

Бесконечный боезапас: пули, которым нет конца

Независимо от интенсивности стрельбы, складывается впечатление, что боезапас у героев неограничен. Особенно это заметно в «Судном дне», где Т-800 без перезарядки выпускает очередь за очередью.