Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть

24 октября 2025 14:00
«Долгая прогулка»

История, где выживание становится наказанием.

Фильм «Долгая прогулка» основан на раннем романе Стивена Кинга, написанном под псевдонимом Ричард Бахман.

Это не просто антиутопия о власти и страхе — это история о выборе, который делает человек, когда любое решение ведёт к гибели.

Что такое «Долгая прогулка»

Каждый год правительство организует соревнование, в котором участвуют сто юношей. Они идут по трассе без остановки со скоростью не ниже шести километров в час.

Любое замедление карается предупреждением, а после третьего — смертью. Победитель один, и его награда — «всё, что он пожелает».

Почему они идут

Главная мотивация участников — не слава и не деньги. Для многих это единственный шанс вырваться из бедности или изменить судьбу.

В мире «Долгой прогулки» участие — акт отчаяния, протест против системы и попытка почувствовать, что ты жив, пока идёшь. Каждый герой выбирает путь сам, но ни один не знает, что будет на финише.

Символика истории

«Долгая прогулка» — это метафора общества, где людей заставляют соревноваться до изнеможения, обещая иллюзию свободы. Здесь нет злодеев — только система, которая превращает страдание в развлечение.

И чем дальше герои идут, тем сильнее понимают: настоящая цель — не победить, а не потерять себя.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Анна Адамайтес
