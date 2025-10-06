Меню
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

6 октября 2025 18:37
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Почему ее автор долго оставался в тени?

Сто человек идут по дороге. Шаги, солнце, и тишина, которая громче выстрелов — так начинается «Долгая прогулка», фильм, который сейчас обсуждают в кино. Зритель выходит из зала с пустотой в груди и задаётся одним простым вопросом: откуда родилась эта история — и почему она всё ещё бьёт по нервам?

Испытание и правила

Сюжет прост и беспощаден: сотня юношей участвует в смертельном состязании — идти, не останавливаясь. Три предупреждения — и выстрел. Победитель получает всё; остальные — тишину и холод земли. Это не экшн и не страшилка — это эксперимент над человечностью, где каждый шаг показывает, кто ты есть на самом деле.

Источник ужаса

И вот поворот: книга, по которой снят фильм, появилась в 1979 году и долго жила в тени — под чужим именем. Автор тогда был не тем, кем стал позже; он подписался псевдонимом, чтобы сказать то, что не решался кричать вслух. Да, это ранняя работа человека, которого мы теперь знаем как мастера страха: Стивен Кинг писал её как Ричард Бахман.

Почему это бьёт сейчас

В романе нет монстров — есть общество, которое превратило смерть в зрелище. И в эпоху, когда зрителя трудно удивить, эта простая жестокая механика бьёт точнее всего. Фильм напомнил нам главное: настоящий ужас — не в выстреле, а в том, как спокойно люди смотрят, когда умирает другой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Екатерина Адамова
