Какое море скрывается в «Белом солнце пустыни»: миллионы зрителей до сих пор ошибаются

Песок, жара, басмачи и красноармеец Сухов, упорно идущий к своей Катерине. Атмосфера «Белое солнце пустыни» давно прописалась в голове как символ Средней Азии.

Но внимательный зритель замечает море — и тут встаёт вопрос: что это за вода среди барханов и верблюдов, где на самом деле снимали культовый фильм?

Бархан Сарыкум

Чтобы показать настоящую пустыню, съёмочную группу отправили в Дагестан, к бархану Сарыкум. Огромная песчаная дюна стала символом фильма: именно здесь Саида закопали по шею.

Спартаку Мишулину сделали деревянный ящик, чтобы песок не задавил, а лицо намазали сиропом для мух — реализм требовал жертв. Под палящим солнцем актёры и команда работали на пределе, но кадры получились культовыми.

Побережье моря

А вот «восточное море», которое мы видим на экране, — вовсе не Арал и не экзотика Туркмении. Это Каспийское море, съёмки проходили рядом с Махачкалой. Здесь возвели целый кинопосёлок Педжент и дом Верещагина. Именно эти кадры обманули зрителей, создав иллюзию, что действие происходит глубоко в Азии, хотя всё снималось в Советском Дагестане.

Легенды со съёмок

Не обошлось без колорита: однажды у группы украли реквизит. Режиссёру Владимиру Мотылю пришлось договариваться с местным «авторитетом». Взамен тот получил эпизодическую роль и вошёл в историю вместе с крылатыми фразами фильма.

«Белое солнце пустыни» давно стало частью культурного кода. И каждый раз, глядя на морской горизонт за плечами Сухова, стоит помнить: это не мираж и не вымысел. Это суровый Каспий, который стал настоящим соавтором легенды.

Читайте также: Смотрели «Белое солнце пустыни» миллион раз, но не понимали: почему у честного таможенника было так много черной икры. А еще ранее портал «Киноафиша» писал, что мало кто заметил появление Тоси из «Девчат» в «Белом солнце пустыни». Также рассказывали, почему американцы критикуют фильм.