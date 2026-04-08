Последняя воля Хюррем: вот о чем султанша попросила Сулеймана перед смертью — он все сделал

Сериал «Великолепный век» показал большую и красивую любовь Хюррем Султан и повелителя Сулеймана. Вспомним, как уходила любовь всей жизни турецкого повелителя.

Понимая, что ее время на Земле подходит к концу, Хюррем решила сделать небольшие подарки и напутствия всем, а также попросить прощения.

Когда Сулейман узнал о болезни своей возлюбленной, он был готов на все ради нее. Он горевал о потерянных минутах, которые ушли безвозвратно. Теперь повелитель стремился провести с ней каждую минуту, наслаждаясь ее присутствием, наблюдая, как она спит, и вдыхая аромат ее волос.

Хюррем также сделала подарок Сулейману. Когда ее состояние ухудшилось, он отвел ее в свои покои, где хасеки попросила его прочитать стихи, которые он писал для нее в молодости.

Сулейман с радостью исполнил ее просьбу. Некоторые могут подумать, что это был подарок повелителя для умирающей Хюррем, но на самом деле Роксолана посвятила эти строки своему любимому. Благодаря стихам, она оставила ему воспоминания о их совместной жизни, о времени, когда их любовь только начинала расцветать, и о мире безграничной любви, который всегда будет окружать их, даже после смерти.

Таким образом, заключительным даром Хюррем своему любимому Сулейману стали эти стихи. Он вспоминал о ней с горечью, осознавая утрату, но в то же время радовался, что она была его истинной любовью.