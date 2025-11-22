Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти

В конце ноября зрители получают сразу несколько важных премьер: от финального сезона «Очень странных дел» на Netflix до новых российских проектов на Иви, Okko и СТС. Ниже — короткий гид по сериалам, которые точно не затеряются в плотном расписании.
«Мама будет против» (2025), 3 сезон
Премьера: 24 ноября, СТС
Николай снова пытается выжить между строгой Тамарой Игоревной, суровым генералом и бесконечными семейными задачами. Новый сезон делает ставку на бытовые катастрофы и лёгкую комедию.
Николай снова оказывается в центре семейных конфликтов — от нелепых бытовых инцидентов до вечных претензий будущей тёщи. Любая попытка сохранить нейтралитет оборачивается новым витком хаоса, а отношения с Натальей превращаются в хрупкий баланс между симпатией и усталостью от её родни.
«Бель-Эйр» (2025), 4 сезон
Премьера: 24 ноября, Peacock
Ремейк классического ситкома превращён в драму о взрослении с акцентом на статус, давление семьи и поиски своего пути.
В новом сезоне Уилл и Карлтон вступают во взрослую жизнь: решают, куда двигаться дальше, расплачиваются за прошлые ошибки и пытаются разобраться, что для них важнее — собственные желания или ожидания окружающих.
В доме растёт напряжение: Фил конфликтует с Джеффри, Вивиан начинает новую карьеру, Хилари пересматривает свои планы, а прошлое семьи снова стучится в дверь.
«Очень странные дела» (2025), 5 сезон
Премьера: 26 ноября, Netflix
Финальный сезон возвращает зрителей в Хокинс, где последствия событий прошлого года невозможно скрыть. Город трещит по швам, порталы между мирами открыты, а жители стараются не задавать лишних вопросов.
Майк, Оди, Дастин, Лукас и остальные собираются вместе, чтобы противостоять Векне, сила которого выросла до нового уровня. Оди пытается восстановить способности, Уилл снова чувствует его присутствие, а Макс находится на границе жизни и смерти.
Это завершение всей истории — масштабное, прямолинейное и наконец-то дающее ответы.
«Жар» (2025), 1 сезон
Премьера: 27 ноября, Иви
Криминальная драма Артёма Аксененко («Медиатор») рассказывает о звёздном поваре (Марк Эйдельштейн), которого выгоняют из топового ресторана за скверный характер.
От него отворачиваются коллеги, репутация разрушена, и единственный способ выжить — открыть собственное место с молодым поваром-новичком.
Поиск инвестиций ведёт дуэт к сербской мафии: долги растут, угрозы становятся жёстче, а герои пытаются одновременно построить ресторан и не погибнуть.
В ролях — Аня Чиповская, Даниил Воробьёв, Александр Ильин мл. и Игорь Грабузов.
«Черное облако» (2025), 2 сезон
Премьера: 28 ноября, Okko
Оля продолжает бороться со вспышками агрессии и страхом навредить окружающим. Расследование странных смертей вокруг неё заходит в тупик, но события становятся всё тревожнее.
Психолог ведёт себя подозрительно, прошлые связи погибших всплывают на поверхность, и появляется человек, который знает о способностях Оли больше, чем она сама.
Второй сезон усиливает триллерную часть и делает акцент на тайнах, которые раскроются ближе к финалу.
