Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти

Собрали пять релизов, которые действительно стоит включить.

В конце ноября зрители получают сразу несколько важных премьер: от финального сезона «Очень странных дел» на Netflix до новых российских проектов на Иви, Okko и СТС. Ниже — короткий гид по сериалам, которые точно не затеряются в плотном расписании.

«Мама будет против» (2025), 3 сезон

Премьера: 24 ноября, СТС

Николай снова пытается выжить между строгой Тамарой Игоревной, суровым генералом и бесконечными семейными задачами. Новый сезон делает ставку на бытовые катастрофы и лёгкую комедию.

Николай снова оказывается в центре семейных конфликтов — от нелепых бытовых инцидентов до вечных претензий будущей тёщи. Любая попытка сохранить нейтралитет оборачивается новым витком хаоса, а отношения с Натальей превращаются в хрупкий баланс между симпатией и усталостью от её родни.

«Бель-Эйр» (2025), 4 сезон

Премьера: 24 ноября, Peacock

Ремейк классического ситкома превращён в драму о взрослении с акцентом на статус, давление семьи и поиски своего пути.

В новом сезоне Уилл и Карлтон вступают во взрослую жизнь: решают, куда двигаться дальше, расплачиваются за прошлые ошибки и пытаются разобраться, что для них важнее — собственные желания или ожидания окружающих.

В доме растёт напряжение: Фил конфликтует с Джеффри, Вивиан начинает новую карьеру, Хилари пересматривает свои планы, а прошлое семьи снова стучится в дверь.

«Очень странные дела» (2025), 5 сезон

Премьера: 26 ноября, Netflix

Финальный сезон возвращает зрителей в Хокинс, где последствия событий прошлого года невозможно скрыть. Город трещит по швам, порталы между мирами открыты, а жители стараются не задавать лишних вопросов.

Майк, Оди, Дастин, Лукас и остальные собираются вместе, чтобы противостоять Векне, сила которого выросла до нового уровня. Оди пытается восстановить способности, Уилл снова чувствует его присутствие, а Макс находится на границе жизни и смерти.

Это завершение всей истории — масштабное, прямолинейное и наконец-то дающее ответы.

«Жар» (2025), 1 сезон

Премьера: 27 ноября, Иви

Криминальная драма Артёма Аксененко («Медиатор») рассказывает о звёздном поваре (Марк Эйдельштейн), которого выгоняют из топового ресторана за скверный характер.

От него отворачиваются коллеги, репутация разрушена, и единственный способ выжить — открыть собственное место с молодым поваром-новичком.

Поиск инвестиций ведёт дуэт к сербской мафии: долги растут, угрозы становятся жёстче, а герои пытаются одновременно построить ресторан и не погибнуть.

В ролях — Аня Чиповская, Даниил Воробьёв, Александр Ильин мл. и Игорь Грабузов.

«Черное облако» (2025), 2 сезон

Премьера: 28 ноября, Okko

Оля продолжает бороться со вспышками агрессии и страхом навредить окружающим. Расследование странных смертей вокруг неё заходит в тупик, но события становятся всё тревожнее.

Психолог ведёт себя подозрительно, прошлые связи погибших всплывают на поверхность, и появляется человек, который знает о способностях Оли больше, чем она сама.

Второй сезон усиливает триллерную часть и делает акцент на тайнах, которые раскроются ближе к финалу.

