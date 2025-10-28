Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать

Недавно на экранах завершился второй сезон «Поколения "Ви"» — спин-оффа культовых «Пацанов». Проект сохранил фирменный острый стиль оригинала, но приобрёл и собственную глубину.

Смерть персонажа Андре стала тем эмоциональным стержнем, который связал все эпизоды сезона.

Смерть Чэнса Пердомо

Актёр Чэнс Пердомо, игравший Андре Андерсона в сериале, трагически погиб в марте 2024 года. Он ехал на мотоцикле на встречу с командой, его ждали на читку сценария. Но произошла смертельная авария.

Гибель молодого таланта, номинанта BAFTA, потрясла индустрию. Авторы решили не заменять актёра, а полностью переписать сюжет.

Как умер Андре в «Поколении "Ви"»

Андре Андерсон обладал мощной суперсилой — управлял металлом с помощью магнетизма. В первом сезоне он вместе с друзьями расследовал загадочную смерть лучшего друга и раскрыл жуткие эксперименты «Воута» над студентами.

Во втором сезоне зрители не сразу поняли, куда пропал персонаж. Оказалось, что произошла трагедия: Андре попытался организовать побег из тюрьмы. Он изо всех сил пытался выломать мощную железную дверь, но его силы подвели.

Напряжение оказалось смертельным — у Андре случился инсульт. Позже выяснилось, что это была наследственная болезнь. Так создатели драматично объяснили уход персонажа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 3 сезон «Поколения "Ви"».