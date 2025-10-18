Будет ли 3 сезон «Поколения "Ви"»? Создатель «Пацанов» ответил — и намекнул на новый хаос

Эрик Крипке рассказал, от чего зависит продолжение и как финал «Пацанов» изменит судьбу студентов Годолкина.

Создатель вселенной «Пацанов» Эрик Крипке дал понять: у спин-оффа «Поколение "Ви"» есть шанс на продолжение.

Всё зависит от зрителей — если второй сезон покажет хорошие цифры, студия даст зелёный свет третьему. И, судя по намёкам сценариста, продолжение обещает быть самым мрачным и непредсказуемым.

Что сказал Крипке

В интервью The Wrap Крипке отметил, что команда уже придумала сюжет третьего сезона, но решение зависит от просмотров.

«Если у второго сезона будет достаточно зрителей — третий точно выйдет», — уточнил режиссёр.

Он добавил, что после финала пятого сезона «Пацанов» вселенная станет «диким Западом», где возможен любой сюжетный поворот.

Как связаны «Пацаны» и «Поколение "Ви"»

Финальная битва Хоумлендера (Энтони Старр) и Билли Бутчера (Карл Урбан) в «Пацанах» напрямую повлияет на события в «Поколении "Ви"».

В третьем сезоне Крипке хочет показать, как хаос и последствия этой войны отразятся на Мари (Джаз Синклер) и её однокурсниках. По сути, молодые супергерои окажутся в мире, где больше нет правил.

Что дальше

Пока идёт второй сезон «Поколения "Ви"» — финальный эпизод выйдет 21 октября. А пятый, заключительный сезон «Пацанов» ожидается в 2026 году.

После этого Amazon готовит приквел «Восхождение Vought» о прошлом Солдатика (Дженсен Эклс).

Похоже, Эрик Крипке не собирается закрывать двери: если зрители продолжат смотреть, «Поколение "Ви"» станет новой опорой супергеройской вселенной Prime Video.

Также прочитайте: Каждый найдет, что посмотреть: 9 сериалов Netflix, которые выйдут до конца ноября — даты, рейтинги и подробности