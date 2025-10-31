Меню
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге?

31 октября 2025 15:00
Кадр из мультсериала «Человек-бензопила»

Переломный момент, который далее меняет ход всего сериала.

Смерть Аки Хаякавы стала одним из самых трагичных моментов манги «Человек-бензопила». Он был не просто охотником на демонов — он был человеком, который слишком долго жил среди чудовищ и в итоге стал одним из них.

Во время битвы с Демоном-огнестрелом Аки оказывается втянут в безвыходный бой. Демон вынуждает его заключить контракт, но нарушает условия — и захватывает тело Аки, превращая его в свою оболочку. С этого момента Аки уже не человек, а Изверг-Пушка — новое орудие разрушения, движимое волей демона.

Одержимый Демоном-огнестрелом, Аки атакует тех, кого считал друзьями — Дэнджи и Пауэр. Для Дэнджи это становится личной трагедией: чтобы спасти других, он вынужден убить Аки. Ирония судьбы в том, что их бой внешне похож на игру двух детей во дворе, но под этой иллюзией — самая горькая смерть в истории манги.

Гибель Аки — не просто сюжетный поворот. Это момент, когда история «Человека-бензопилы» теряет невинность. В мире, где демоны питаются страхом, Аки погибает не из-за слабости, а потому что слишком долго верил, что добро можно удержать силой.

Екатерина Адамова
