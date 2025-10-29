Те, кто посмотрел «Человека-бензопилу», ждали этого 2 года: названа точная дата выхода фильма «История Резе» в России

Фанаты «Человека-бензопилы» ждали этого почти два года. После финала первого сезона и месяцев молчания студия MAPPA наконец показала, что будет дальше — и вместе с новым трейлером раскрыла главный секрет. Теперь точно известно, когда на экране появится «История Резе».

Премьера уже назначена

В российский прокат «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» выйдет 4 декабря. Дистрибьютором выступит компания «Пионер» — та самая, что привозила «Зону интересов» и «Гостиницу Окко». В Японии премьера состоялась 19 сентября, в США — 24 октября.

Продолжение без передышки

Фильм напрямую продолжает события сериала 2022 года. Дэндзи, привыкший к крови и боли, впервые встречает не врага, а человека, который кажется спасением. Резе входит в его жизнь мягко, почти случайно, но за её улыбкой прячется угроза, способная уничтожить всё, что он успел построить.

Новая интонация MAPPA

Режиссёр Тацуя Есихара, известный по «Чёрному клеверу», уводит историю от чистого экшена к эмоциональной драме. Здесь меньше шума, больше воздуха и тишины. Это история о доверии, одиночестве и тех, кто пытается быть живым в мире, где выживают только монстры.

Реакция первых зрителей

На Rotten Tomatoes у фильма 100 процентов рейтинга от критиков и 99 от зрителей, на IMDb — 8,6, на «Кинопоиске» — 8,2. Критики называют «Историю Резе» самым зрелым проектом MAPPA и редким случаем, когда кровавый экшен превращается в историю о любви, в которой страшно не умереть, а почувствовать.

