Как учатся в Хогвартсе на самом деле: сколько лет, курсов и уроков проходит Гарри Поттер от письма совы до выпуска

Декабрь и новогодние каникулы — то самое время, когда «Гарри Поттера» пересматривают миллионы людей по всему миру. Фильмы включают фоном, по порядку или «с любимого места».

И каждый год всплывает один и тот же вопрос: а как вообще устроена учеба в Хогвартсе. Напоминаем — коротко и понятно.

Во сколько лет и сколько лет учатся в Хогвартсе

В Хогвартс поступают в 11 лет — именно тогда приходит заветное письмо. Гарри Поттер получил свое письмо и начал учебу в этом возрасте. Обучение длится 7 лет, это 7 курсов, а заканчивают школу примерно в 17–18 лет. Сам Гарри прошел шесть курсов — на седьмой он не вернулся из-за войны.

Факультеты, ученики и учителя

В школе всего 4 факультета: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. Распределяют учеников только один раз — в первый год. В Хогвартсе учится примерно 800–1000 человек, точного числа Роулинг не называет. Учителей заметно меньше — около 15–20, включая основных профессоров и преподавателей специальных дисциплин.

Предметы, уроки и учебный год

В программе около 12 предметов. Есть обязательные и те, что выбирают старшекурсники. Уроки начинаются примерно с 9 утра, в день бывает 3–5 занятий. Учебный год длится с 1 сентября до конца июня, с каникулами на Рождество и Пасху.

Если убрать магию, лестницы и заклинания, Хогвартс — обычная школа. Просто такая, в которую каждый декабрь снова хочется попасть.

