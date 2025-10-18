Как «Твин Пикс», но со своим безумием: Братья Даффер раскрыли, каким будет спин-офф «Очень странных дел»

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы наконец рассказали, каким будет новый спин-офф вселенной.
Сравнение, которое они выбрали, говорит само за себя:
«Как “Твин Пикс” Дэвида Линча, только в мире Изнанки».
Проект обещает быть экспериментальным, визуально атмосферным и не похожим ни на один из предыдущих сезонов.
Без Хокинса, но с тем же духом
Главный принцип — полное обновление. В новом сериале не будет знакомых героев и привычного городка Хокинс.
Зато появятся другие локации, другие эксперименты и другие тайны.
Финн Вулфхард отметил:
«История покажет мир за пределами Хокинса — например, лаборатории в других странах, о которых зрители пока не догадываются».
Меньше мифологии — больше атмосферы
Дафферы подчёркивают, что не собираются выстраивать сложную вселенную вроде «Звёздных войн».
Их цель — сохранить дух оригинала: приключения, подростковая наивность и тревожная фантастика.
По словам Росса Даффера, сериал будет «почти как антология», где разные истории объединяются атмосферой и чувством тайны.
Новое безумие, старая магия
Netflix уже дал зелёный свет проекту и поддерживает творческий риск. По словам представителей платформы, спин-офф станет новым этапом франшизы и откроет её зрителям с неожиданной стороны.
Даты релиза пока нет, но поклонники уверены: если за дело берутся Дафферы, странность гарантирована.
