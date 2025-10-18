Меню
Киноафиша Статьи Как «Твин Пикс», но со своим безумием: Братья Даффер раскрыли, каким будет спин-офф «Очень странных дел»

18 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Без Хокинса, без старых героев, но с той самой атмосферой загадочности и странности, за которую зрители полюбили оригинал.

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы наконец рассказали, каким будет новый спин-офф вселенной.

Сравнение, которое они выбрали, говорит само за себя:

«Как “Твин Пикс” Дэвида Линча, только в мире Изнанки».

Проект обещает быть экспериментальным, визуально атмосферным и не похожим ни на один из предыдущих сезонов.

Без Хокинса, но с тем же духом

Главный принцип — полное обновление. В новом сериале не будет знакомых героев и привычного городка Хокинс.

Зато появятся другие локации, другие эксперименты и другие тайны.

Финн Вулфхард отметил:

«История покажет мир за пределами Хокинса — например, лаборатории в других странах, о которых зрители пока не догадываются».

Меньше мифологии — больше атмосферы

Дафферы подчёркивают, что не собираются выстраивать сложную вселенную вроде «Звёздных войн».

Их цель — сохранить дух оригинала: приключения, подростковая наивность и тревожная фантастика.

По словам Росса Даффера, сериал будет «почти как антология», где разные истории объединяются атмосферой и чувством тайны.

Новое безумие, старая магия

Netflix уже дал зелёный свет проекту и поддерживает творческий риск. По словам представителей платформы, спин-офф станет новым этапом франшизы и откроет её зрителям с неожиданной стороны.

Даты релиза пока нет, но поклонники уверены: если за дело берутся Дафферы, странность гарантирована.

Также прочитайте: «Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
