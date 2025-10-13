«Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США

Голливуд без спецэффектов: реальная драма о водителе и учительнице, прошедших сквозь пламя.

В 2018 году Калифорния пережила пожар, который вошёл в историю под названием Camp Fire — самый разрушительный за всё время наблюдений.

Среди тысяч трагедий одна история стала символом человеческой стойкости: водитель школьного автобуса Кевин Маккей и учительница Мэри Людвиг спасли 22 ребёнка, вывезя их из охваченного огнём города Парадайс.

Именно эта история легла в основу нового фильма Пола Гринграсса «Школьный автобус».

Всё горит, а у тебя — дети в салоне

8 ноября 2018 года обычное школьное утро превратилось в кошмар. Маккей получил приказ эвакуировать учеников начальной школы, но привычная дорога длиной 25 миль растянулась на шесть часов.

Пламя подступало с обеих сторон, машины горели, небо почернело. Чтобы дети могли дышать, водитель разорвал свою футболку на полосы и смочил их водой — простое решение, которое спасло жизни.

Учительницы Мэри Людвиг и Эбби Дэвис помогали детям не терять самообладания. Когда автобус наконец выехал из зоны пожара, его колёса расплавились, а окна были покрыты копотью. Никто не погиб.

Реальная катастрофа и настоящие герои

Пожар Camp Fire уничтожил 95% города Парадайс, унёс 86 жизней и оставил без крова десятки тысяч людей.

Компания Pacific Gas & Electric признала вину в 84 случаях непредумышленного убийства.

Маккей потерял дом, но сохранил главное — жизни детей. Позже он сказал: «Мы потеряли всё, кроме тех, кого спасли».

Из хроники — в большое кино

Фильм «Школьный автобус» основан на книге журналистки Лиззи Джонсон «Парадайс: борьба одного городка за выживание».

Режиссёр Пол Гринграсс, известный по «Потерянному рейсу» и «Капитану Филлипсу», снова обращается к реальным событиям, чтобы показать, как обычные люди становятся героями.

Главные роли исполнили Мэттью Макконахи (Кевин Маккей) и Америка Феррера (Мэри Людвиг). Премьера состоялась на фестивале в Торонто, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 86%.

Когда реальность сильнее вымысла

Гринграсс снимал фильм в духе документальной драмы: дрожащая камера, почти репортажный монтаж, отсутствие патетики.

Чтобы не тревожить жителей Парадайса, съёмки проходили в Нью-Мексико, а в массовке участвовали настоящие пожарные.

