Киноафиша Статьи Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?

31 декабря 2025 21:31
«Властелин колец»

Семь Колец не подчинили гномов, но изменили их судьбу — и это был неожиданный поворот даже для Саурона.

Во вселенной «Властелина колец» чаще всего говорят о Едином Кольце, назгулах и эльфийских Трёх. Семь Колец, вручённых гномам, долгое время остаются на втором плане — и зря. Именно с ними связан один из самых показательных провалов Саурона как стратега.

Зачем Саурон вообще создал гномьи Кольца

Замысел был прост и уже опробован. Как и в случае с Девятью Кольцами для людей, Саурон рассчитывал подчинить волю гномьих владык, сделать их управляемыми и встроить в свою систему власти.

Кольца должны были стать инструментом контроля — тихого, незаметного и необратимого.

Но гномы оказались не тем народом, с которым этот трюк срабатывает.

Почему гномы не подчинились

Толкин прямо писал, что гномы обладают исключительной стойкостью. Их воля оказалась неподатливой для внешнего давления. Кольца не смогли сломать разум, не превратили королей в тени самих себя и не связали их с Сауроном так, как это произошло с людьми.

Гномы не стали ни слугами, ни марионетками. В этом смысле Семь Колец — откровенная неудача Тёмного Властелина.

Что Кольца сделали вместо этого

Однако полностью безвредными гномьи Кольца тоже не были. Они усиливали врождённую страсть гномов к золоту и сокровищам. Жадность становилась ненасытной, богатство — самоцелью, а любой, кто посягал на клады, превращался во врага.

Кольца не подчиняли волю, но искажали приоритеты. Гномьи короли начинали жить ради накопления, а их королевства — ради защиты золота.

Откуда взялись драконы и разрушенные королевства

Именно из-за этой одержимости гномьи клады стали магнитом для драконов. Почти все великие сокровищницы были уничтожены или разграблены, а судьба самих Колец сложилась печально: часть была поглощена пламенем, остальные Саурон со временем вернул себе.

В итоге гномы потеряли богатства, дома и целые династии, так и не став при этом подконтрольными Саурону.

Главный просчёт Саурона

Саурон хотел власти — получил хаос. Он рассчитывал на прямое подчинение, а запустил цепочку бедствий, которые ударили по гномам, но не усилили его влияние так, как он планировал.

Гномьи Кольца стали не оружием контроля, а катализатором разрушения. И в этом — один из самых ироничных моментов всей истории Колец Власти, пишет дзен-канал Мир комиксов и кино.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
