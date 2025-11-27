Как на самом деле должен был закончиться фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: цензура такое не смогла пропустить

Гайдай уготовил печальную судьбу для одного из героев.

Народной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» уже больше полувека, а она и сегодня смотрится так, будто вышла вчера.

Идеальный темп, безупречные актерские работы, выверенная интрига и финал, который давно разобрали на цитаты.

Но за этой экранной легкостью скрывается совсем непростая история создания.

Леонид Гайдай изначально планировал иную развязку для героев, однако часть задуманных сцен так и не дошла до зрителя — режиссеру пришлось пойти на уступки и вырезать эпизоды по требованию цензуры.

Каким должен быть финал «Ивана Васильевича»

Первоначальный вариант фильма сократили примерно на 10 минут. Больше всего хронометража вырезали в конце. Оказалось что Леонид Гайдай предусмотрел назидательную линию для своего героя Жоржа Милославского.

Обаятельный аферист прятался в телефонной будке, а затем попытался скрыться от милиции на речном трамвайчике. Но там его задержали и арестовали. Цензоры посоветовали избавиться от этих кадров, решив, что за время комедии зрители успевают проникнуться героем Куравлева и могут расстроиться из-за такого конца его истории.

Какие еще сцены вырезали из фильма

Под цензуру попали смелые реплики, которые были в комедии. К примеру, в одной из сцен лже-царь интересуется у Милославского, кто же будет платить за банкет. Первоначально аферист должен был отвечать управдому, что все расходы понесет на себе традиционно народ. Но эту фразу заменили на более нейтральную «Во всяком случае не мы».

Также в ленте был эпизод, в котором Иван Грозный неспешно жарит котлеты на кухне у Шурика. Худсовет решил, что такая сцена слишком приземляет государя и делает его образ унизительным.

