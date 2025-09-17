На IMDb не всегда объективны: это корейское фэнтези невзлюбили за границей, зато в России обожают

Восторг против разочарования: одна и та же история глазами разных аудиторий.

Фильм «Всеведущий читатель» (Jeonjijeok Dokja Sijeom), снятый Ким Бён-у, вышел в 2025 году и сразу попал в эпицентр дискуссий.

Экранизация культовой веб-новеллы «Точка зрения всеведущего читателя» стала событием для поклонников жанра, но реакция на неё оказалась весьма контрастной: на «Кинопоиске» у ленты 7,4 балла, тогда как на IMDb — всего 5,1.

Сюжет: что скрыто за громким названием

Главный герой — офисный клерк Ким Док-ча. Его жизнь скучна и предсказуема, пока однажды реальность не начинает повторять сюжет его любимого веб-романа «Три способа выжить в разрушенном мире».

Док-ча оказывается единственным, кто знает развитие событий наперёд, и именно это делает его «всеведущим читателем».

Но вместе с преимуществом приходит и ответственность: он должен изменить судьбу книжного протагониста Ю Джун-хёка и найти способ выжить в мире, превращённом в арену смертельной игры.

Что пишут зрители

Русскоговорящие зрители встретили картину довольно тепло. В отзывах звучит мысль: «Да, графика местами слабая, но сама идея и напряжение сюжета затягивают».

Другой комментарий подчёркивает:

«Если не сравнивать с новеллой, получаем вполне цельный фильм, который держит внимание до конца».

Западные же пользователи на IMDb не скрывали раздражения. Один из них написал:

«Это выглядит как дешевое аниме в 3D — аниматоры будто застряли в 90-х».

Другой добавил: «Фильм забывает о второстепенных героях, делая их просто фоном. Такое ощущение, что смотришь не адаптацию, а фанфик, снятый на скорую руку».

Где проходит граница восприятия

Для русскоязычных зрителей «Всеведущий читатель» стал свежим жанровым фильмом, в котором интересный сюжет перевешивает визуальные недочёты.

На Западе же именно техническая сторона — графика и монтаж — стала поводом для разгромных оценок.

Разные ожидания породили разное восприятие: одни увидели в фильме долгожданную возможность погрузиться в экранизацию любимого романа, а другие — пример того, как большие идеи тонут в посредственной реализации.

