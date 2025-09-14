Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

14 сентября 2025 10:23
«Ночь наступает всегда»

Ванесса Кирби в фильме, где дом становится вопросом жизни.

«Ночь наступает всегда» — картина, которую в США окрестили «ужастиком про ипотеку». Здесь нет маньяков и серийных убийц, но страх куда ближе: потерять крышу над головой и семью из-за правил системы.

Ванесса Кирби играет женщину, которой даётся всего одна ночь, чтобы достать огромную сумму и выкупить дом, где живёт её брат.

История, снятая изнутри

Линетт выросла в нищете, сбежала от матери и промышляла эскортом, но теперь решила вернуть себе шанс на нормальную жизнь и отчий дом.

Казалось, это возможно: первый взнос почти собран. Но мать, вместо того чтобы помочь, тратит деньги на машину.

Главная героиня остаётся один на один с выбором: за одну ночь добыть огромную сумму любой ценой или потерять всё. Если ей не удастся, брата заберут в приют, а сама она окажется без крыши над головой.

Когда кино превращается в диагноз

Многие зрители увидели в картине не просто триллер, а социальный срез Америки.

На «Яндексе» пишут:

«Браво! Этот фильм сняли не русские про жизнь в США, а американцы про жизнь в своей стране».

Другие добавляют:

«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений — и ипотека, которая добивает».

В этом мраке есть только один свет — любовь к близким, которую невозможно купить.

Рейтинги и отзывы

Картина собрала на Kinopoisk 6,1, на IMDb — 5,9, Rotten Tomatoes отмечает 65 % свежести по 20 рецензиям.

Как видно, картина не вызывает всеобщего восторга: одни зрители считают её слишком затянутой и схематичной, другие — недооценённой и пронзительной.

Но если вам близки истории о сломе иллюзий американской мечты, если вы цените социальные драмы с акцентом на личной трагедии и готовы наблюдать за сильной женской ролью Ванессы Кирби, то этот триллер окажется именно тем фильмом, который стоит включить вечером.

Также прочитайте: Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Фото: Кадр из фильма «Ночь наступает всегда»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше