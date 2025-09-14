«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

«Ночь наступает всегда» — картина, которую в США окрестили «ужастиком про ипотеку». Здесь нет маньяков и серийных убийц, но страх куда ближе: потерять крышу над головой и семью из-за правил системы.

Ванесса Кирби играет женщину, которой даётся всего одна ночь, чтобы достать огромную сумму и выкупить дом, где живёт её брат.

История, снятая изнутри

Линетт выросла в нищете, сбежала от матери и промышляла эскортом, но теперь решила вернуть себе шанс на нормальную жизнь и отчий дом.

Казалось, это возможно: первый взнос почти собран. Но мать, вместо того чтобы помочь, тратит деньги на машину.

Главная героиня остаётся один на один с выбором: за одну ночь добыть огромную сумму любой ценой или потерять всё. Если ей не удастся, брата заберут в приют, а сама она окажется без крыши над головой.

Когда кино превращается в диагноз

Многие зрители увидели в картине не просто триллер, а социальный срез Америки.

На «Яндексе» пишут:

«Браво! Этот фильм сняли не русские про жизнь в США, а американцы про жизнь в своей стране».

Другие добавляют:

«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений — и ипотека, которая добивает».

В этом мраке есть только один свет — любовь к близким, которую невозможно купить.

Рейтинги и отзывы

Картина собрала на Kinopoisk 6,1, на IMDb — 5,9, Rotten Tomatoes отмечает 65 % свежести по 20 рецензиям.

Как видно, картина не вызывает всеобщего восторга: одни зрители считают её слишком затянутой и схематичной, другие — недооценённой и пронзительной.

Но если вам близки истории о сломе иллюзий американской мечты, если вы цените социальные драмы с акцентом на личной трагедии и готовы наблюдать за сильной женской ролью Ванессы Кирби, то этот триллер окажется именно тем фильмом, который стоит включить вечером.

