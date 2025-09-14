«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений» — согласитесь, эти слова из рецензии на новый триллер уже пугают

«Ночь наступает всегда» — картина, которую в США окрестили «ужастиком про ипотеку». Здесь нет маньяков и серийных убийц, но страх куда ближе: потерять крышу над головой и семью из-за правил системы.
Ванесса Кирби играет женщину, которой даётся всего одна ночь, чтобы достать огромную сумму и выкупить дом, где живёт её брат.
История, снятая изнутри
Линетт выросла в нищете, сбежала от матери и промышляла эскортом, но теперь решила вернуть себе шанс на нормальную жизнь и отчий дом.
Казалось, это возможно: первый взнос почти собран. Но мать, вместо того чтобы помочь, тратит деньги на машину.
Главная героиня остаётся один на один с выбором: за одну ночь добыть огромную сумму любой ценой или потерять всё. Если ей не удастся, брата заберут в приют, а сама она окажется без крыши над головой.
Когда кино превращается в диагноз
Многие зрители увидели в картине не просто триллер, а социальный срез Америки.
На «Яндексе» пишут:
«Браво! Этот фильм сняли не русские про жизнь в США, а американцы про жизнь в своей стране».
Другие добавляют:
«Инфляция, безработица, рост цен, отсутствие накоплений — и ипотека, которая добивает».
В этом мраке есть только один свет — любовь к близким, которую невозможно купить.
Рейтинги и отзывы
Картина собрала на Kinopoisk 6,1, на IMDb — 5,9, Rotten Tomatoes отмечает 65 % свежести по 20 рецензиям.
Как видно, картина не вызывает всеобщего восторга: одни зрители считают её слишком затянутой и схематичной, другие — недооценённой и пронзительной.
Но если вам близки истории о сломе иллюзий американской мечты, если вы цените социальные драмы с акцентом на личной трагедии и готовы наблюдать за сильной женской ролью Ванессы Кирби, то этот триллер окажется именно тем фильмом, который стоит включить вечером.
