Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Netflix представил новый детектив «Клуб убийств по четвергам» (2025) — лёгкий, ироничный и невероятно уютный фильм, который уже успел покорить зрителей.
Основанный на бестселлере Ричарда Османа, он доказывает: расследование может быть увлекательным и без мрачных переулков, хмурых сыщиков и бесконечных дождей.
Сюжет с улыбкой и без привычного мрака
Действие разворачивается в доме для пенсионеров, где четверо друзей каждую неделю обсуждают нераскрытые дела.
Внезапно у них прямо под носом происходит убийство, и бывшие любители расследований становятся настоящими детективами.
Здесь нет ни привычной тьмы, ни гнетущей атмосферы — наоборот, юмор и лёгкость органично соседствуют с интригой.
Герои, которых невозможно не полюбить
Элизабет, Рон, Джойс и Ибрагим — харизматичные, умные и смешные. Они спорят, пекут торты, хитрят, договариваются с полицейскими и находят неожиданные улики.
Зрители в отзывах отмечают, что герои «не старики на фоне», а настоящие движущие силы истории: активные, дерзкие и влюбляющие в себя с первых минут.
Атмосфера британской деревушки и рейтинги
Фильм притягивает не только сюжетом, но и обстановкой. Уютный дом для пенсионеров напоминает миниатюрный Хогвартс, а британская деревушка скрывает свои тайны за добродушными улыбками.
Почему стоит смотреть
«Клуб убийств по четвергам» — это не классический детектив, а тёплая история о дружбе, любопытстве и смекалке.
Он не заставит ломать голову над сложными загадками, а предложит насладиться расследованием вместе с героями, которые живут, шутят, ссорятся и объединяются, чтобы раскрыть тайну.
