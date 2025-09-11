Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Фильм ломает привычные законы жанра: расследование убийства превращается в историю о дружбе, юморе и второй молодости.

Netflix представил новый детектив «Клуб убийств по четвергам» (2025) — лёгкий, ироничный и невероятно уютный фильм, который уже успел покорить зрителей.

Основанный на бестселлере Ричарда Османа, он доказывает: расследование может быть увлекательным и без мрачных переулков, хмурых сыщиков и бесконечных дождей.

Сюжет с улыбкой и без привычного мрака

Действие разворачивается в доме для пенсионеров, где четверо друзей каждую неделю обсуждают нераскрытые дела.

Внезапно у них прямо под носом происходит убийство, и бывшие любители расследований становятся настоящими детективами.

Здесь нет ни привычной тьмы, ни гнетущей атмосферы — наоборот, юмор и лёгкость органично соседствуют с интригой.

Герои, которых невозможно не полюбить

Элизабет, Рон, Джойс и Ибрагим — харизматичные, умные и смешные. Они спорят, пекут торты, хитрят, договариваются с полицейскими и находят неожиданные улики.

Зрители в отзывах отмечают, что герои «не старики на фоне», а настоящие движущие силы истории: активные, дерзкие и влюбляющие в себя с первых минут.

Атмосфера британской деревушки и рейтинги

Фильм притягивает не только сюжетом, но и обстановкой. Уютный дом для пенсионеров напоминает миниатюрный Хогвартс, а британская деревушка скрывает свои тайны за добродушными улыбками.

Почему стоит смотреть

«Клуб убийств по четвергам» — это не классический детектив, а тёплая история о дружбе, любопытстве и смекалке.

Он не заставит ломать голову над сложными загадками, а предложит насладиться расследованием вместе с героями, которые живут, шутят, ссорятся и объединяются, чтобы раскрыть тайну.

