Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

11 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Клуб убийств по четвергам» (2025)

Фильм ломает привычные законы жанра: расследование убийства превращается в историю о дружбе, юморе и второй молодости.

Netflix представил новый детектив «Клуб убийств по четвергам» (2025) — лёгкий, ироничный и невероятно уютный фильм, который уже успел покорить зрителей.

Основанный на бестселлере Ричарда Османа, он доказывает: расследование может быть увлекательным и без мрачных переулков, хмурых сыщиков и бесконечных дождей.

Сюжет с улыбкой и без привычного мрака

Действие разворачивается в доме для пенсионеров, где четверо друзей каждую неделю обсуждают нераскрытые дела.

Внезапно у них прямо под носом происходит убийство, и бывшие любители расследований становятся настоящими детективами.

Здесь нет ни привычной тьмы, ни гнетущей атмосферы — наоборот, юмор и лёгкость органично соседствуют с интригой.

Кадр из фильма «Клуб убийств по четвергам»

Герои, которых невозможно не полюбить

Элизабет, Рон, Джойс и Ибрагим — харизматичные, умные и смешные. Они спорят, пекут торты, хитрят, договариваются с полицейскими и находят неожиданные улики.

Зрители в отзывах отмечают, что герои «не старики на фоне», а настоящие движущие силы истории: активные, дерзкие и влюбляющие в себя с первых минут.

Атмосфера британской деревушки и рейтинги

Фильм притягивает не только сюжетом, но и обстановкой. Уютный дом для пенсионеров напоминает миниатюрный Хогвартс, а британская деревушка скрывает свои тайны за добродушными улыбками.

Почему стоит смотреть

«Клуб убийств по четвергам» — это не классический детектив, а тёплая история о дружбе, любопытстве и смекалке.

Он не заставит ломать голову над сложными загадками, а предложит насладиться расследованием вместе с героями, которые живут, шутят, ссорятся и объединяются, чтобы раскрыть тайну.

Также прочитайте: Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

Фото: Кадр из фильма «Клуб убийств по четвергам» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Читать дальше 27 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше