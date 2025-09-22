«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, вы с легкостью справитесь с тестом по «Москва слезам не верит»

Меню
22 сентября 2025 16:40
Сможете ли вы без запинки вспомнить культовые реплики из фильма Владимира Меньшова?

«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, то у вас все шансы блеснуть в нашем тесте по культовым цитатам из фильма «Москва слезам не верит».

Картина Владимира Меньшова давно стала классикой советского кино и даже получила «Оскар».

История трёх провинциалок — Кати (Вера Алентова), Людмилы (Ирина Муравьёва) и Тони (Раиса Рязанова) — покорила зрителей не только драматичным сюжетом, но и живыми, острыми диалогами.

Реплики героев быстро ушли в народ и до сих пор звучат как пословицы.

Но одно дело — узнать фразу на слух, и совсем другое — вспомнить её без ошибок.

В нашем тесте мы проверим, насколько крепко вы держите в памяти эти крылатые выражения. Готовы доказать, что «Москва слезам не верит» для вас — не просто фильм, а часть жизни? Тогда вперёд!

Также вм будет интересно: «Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» — угадали из какого фильма? Тогда вопросы из теста будете щелкать как семечки

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
