«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, вы с легкостью справитесь с тестом по «Москва слезам не верит»

Сможете ли вы без запинки вспомнить культовые реплики из фильма Владимира Меньшова?

«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, то у вас все шансы блеснуть в нашем тесте по культовым цитатам из фильма «Москва слезам не верит».

Картина Владимира Меньшова давно стала классикой советского кино и даже получила «Оскар».

История трёх провинциалок — Кати (Вера Алентова), Людмилы (Ирина Муравьёва) и Тони (Раиса Рязанова) — покорила зрителей не только драматичным сюжетом, но и живыми, острыми диалогами.

Реплики героев быстро ушли в народ и до сих пор звучат как пословицы.

Но одно дело — узнать фразу на слух, и совсем другое — вспомнить её без ошибок.

В нашем тесте мы проверим, насколько крепко вы держите в памяти эти крылатые выражения. Готовы доказать, что «Москва слезам не верит» для вас — не просто фильм, а часть жизни? Тогда вперёд!

