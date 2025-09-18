«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» — угадали из какого фильма? Тогда вопросы из теста будете щелкать как семечки

Меню
18 сентября 2025 11:50
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Коллекция афоризмов из советских картин: угадайте шедевры по крылатым цитатам.

Советское кино подарило нам не только легендарные роли и сюжеты, но и фразы, которые давно стали частью повседневной речи.

Сколько раз вы слышали в разговоре «Резать к чёртовой матери!», «Эх, сейчас бы супчику горяченького!» или «Романтизьму нету»?

Многие уже и не помнят, откуда эти выражения пришли — они словно растворились в нашей культуре, став народными афоризмами.

Именно цитаты — лучшая лакмусовая бумажка для киномана. Они мгновенно возвращают в атмосферу любимых фильмов, будь то остроумные комедии, трогательные драмы или яркие картины о жизни.

Предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните золотые слова героев.

Анна Адамайтес
