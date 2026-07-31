Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Из-за этого мрачного детектива от Netflix вы точно пропустите выходные: просидела до финала с открытым ртом

Из-за этого мрачного детектива от Netflix вы точно пропустите выходные: просидела до финала с открытым ртом

31 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мутные воды»

Атмосферная история создает нужное напряжение.

У Netflix есть особый талант выпускать сериалы, которые невозможно отложить до следующей недели. И если вы любите детективы, но устали от спешки и насыщенного ритма популярных хитов, то французский проект «Мутные воды» создан специально для вас.

Мрачный, тягучий, с нуарной атмосферой, он не даёт забыть о себе даже после титров. Идеальный вариант, чтобы пропасть на пару дней, замерев перед экраном.

Сюжет сериала

Капитан Ноэми Шастен получила шрам на лице и тяжёлую психологическую травму после того, как попыталась спасти ребёнка от похитителя. Чтобы прийти в себя, она временно переводится в полицейский участок небольшого французского городка.

Предполагается, что спокойная обстановка поможет ей восстановиться и оставить прошлое позади. Однако планам не суждено сбыться: из местного озера поднимают бочку, внутри которой обнаруживаются останки мальчика, пропавшего 23 года назад.

Постепенно выясняется, что это не единичный случай — в то время исчезли ещё несколько детей, но их судьба осталась невыясненной. Ноэми решает самостоятельно разобраться в этих событиях и добиться правды для жертв и их семей.

Кадр из сериала «Мутные воды»

Детали сериала

В основе — роман Оливье Норека, который сам служил капитаном полиции. Он пишет детективы с прицелом на достоверность, и авторы экранизации сохранили этот подход. Герои здесь не совершают глупостей ради сюжета, а если и отступают от инструкций, то делают это осознанно, с пониманием последствий.

Одно из главных достоинств проекта — формат. Всего шесть серий, и их можно посмотреть за вечер без спешки. При этом темп не провисает: события сменяют друг друга, а круг подозреваемых постоянно расширяется, не давая зрителям почувствовать себя в безопасности.

Особого внимания заслуживает финал. Как бы вы ни строили догадки по ходу просмотра, развязка окажется непредсказуемой. Создатели держат интригу до последних кадров.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «Мутные воды»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Вот что готовят из кабачков в Грузии: этот салат гости всегда съедают первым — вроде ничего особенного, но хочется еще и еще Читать дальше 1 августа 2026
На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей На НТВ хорош не только «Первый отдел»: кинокритик Сычев назвал 4 сериала, которые действительно достойны внимания зрителей Читать дальше 1 августа 2026
«"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO «"Игра престолов" в космосе»: этот сериал с рейтингом 8,5 не зря сравнивают с хитом HBO Читать дальше 29 июля 2026
Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал Читать дальше 1 августа 2026
Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени Кингу нравится эта экранизация романа, а вот зрители поставили 6,5 на IMDb: люди так невзлюбили проект, что его закрыли раньше времени Читать дальше 1 августа 2026
На эти 4 мини-сериала и выходные потратить не жалко: финал у №2 я до сих пор не могу забыть На эти 4 мини-сериала и выходные потратить не жалко: финал у №2 я до сих пор не могу забыть Читать дальше 1 августа 2026
«Очень странные дела» — всего лишь копия аниме, которое вышло в 1987 году: даже Одиннадцать взяли оттуда  «Очень странные дела» — всего лишь копия аниме, которое вышло в 1987 году: даже Одиннадцать взяли оттуда Читать дальше 31 июля 2026
Прошлым летом этот хит с 96% на RT рвал топы Netflix, а сейчас про него все забыли: почему у «Этернавта» нет второго сезона Прошлым летом этот хит с 96% на RT рвал топы Netflix, а сейчас про него все забыли: почему у «Этернавта» нет второго сезона Читать дальше 31 июля 2026
2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка» 2 самые точные экранизации Стивена Кинга: не ищите тут «Оно» или «Побег из Шоушенка» Читать дальше 29 июля 2026
В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 В 2012 году на НТВ смотрели не «Первый отдел», а только этот сериал: у хита до сих пор рейтинг 8,4 Читать дальше 29 июля 2026
Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Джордж Мартин наконец засел за продолжение хита: рано обрадовались, это не «Игра престолов» Читать дальше 28 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше