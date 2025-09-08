Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?

Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?

8 сентября 2025 20:15
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Страну сменили не только из-за поиска нужной атмосферы. 

Сериал «Уэнсдэй» мгновенно стал феноменом Netflix — идеальное сочетание готической эстетики, игры Дженны Ортеги и фирменного визуального стиля Тима Бёртона. Первые же эпизоды вызвали волну обсуждений, а премьера второго сезона установила исторический рекорд платформы.

Особую магию проекту подарили не только актёры и повествование, но и сами локации. Съёмки первого сезона проходили в Румынии — стране, будто созданной для тёмных сказок.

Но для второго сезона «Уэнсдэй» съёмочная группа сменила локацию, перебравшись из Румынии в Ирландию. Эта страна идеально вписалась в готическую эстетику сериала — влажный туманный климат создал нужную атмосферу таинственности.

Основным стимулом стал ирландский налоговый кредит, существенно снижающий затраты на кинопроизводство.

Новая школа Уэнсдэй обрела свой уникальный облик благодаря древнему замку Чарлевиль, хранящему память о коронациях эпохи Стюартов. Интерьеры же ожили в замке Гленарт.

Сцены из аэропорта родились не в реальном терминале, а в стенах дублинской бизнес-школы Trinity College. А сердцем производства стали павильоны студии Ashford, специально расширенные для съёмок.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ждет Тайлера и Уэнсдэй в 3 сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля» На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля» Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше