Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?

Страну сменили не только из-за поиска нужной атмосферы.

Сериал «Уэнсдэй» мгновенно стал феноменом Netflix — идеальное сочетание готической эстетики, игры Дженны Ортеги и фирменного визуального стиля Тима Бёртона. Первые же эпизоды вызвали волну обсуждений, а премьера второго сезона установила исторический рекорд платформы.

Особую магию проекту подарили не только актёры и повествование, но и сами локации. Съёмки первого сезона проходили в Румынии — стране, будто созданной для тёмных сказок.

Но для второго сезона «Уэнсдэй» съёмочная группа сменила локацию, перебравшись из Румынии в Ирландию. Эта страна идеально вписалась в готическую эстетику сериала — влажный туманный климат создал нужную атмосферу таинственности.

Основным стимулом стал ирландский налоговый кредит, существенно снижающий затраты на кинопроизводство.

Новая школа Уэнсдэй обрела свой уникальный облик благодаря древнему замку Чарлевиль, хранящему память о коронациях эпохи Стюартов. Интерьеры же ожили в замке Гленарт.

Сцены из аэропорта родились не в реальном терминале, а в стенах дублинской бизнес-школы Trinity College. А сердцем производства стали павильоны студии Ashford, специально расширенные для съёмок.

