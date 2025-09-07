Меню
Киноафиша Статьи «Я хотел, чтобы она стала моей госпожой»: что ждет Тайлера и Уэнсдэй в 3 сезоне — раскрыл сам актер

7 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Фанатов такой поворот бы обрадовал.

Финал второго сезона «Уэнсдэй» (2025) оставил фанатов в напряжении: Энид превратилась в волка и застряла в зверином обличье, а тётя Офелия оказалась живой и заключённой у Хестер Фрамп. Но не меньше вопросов вызывает судьба Тайлера Гэлпина, сыгранного Хантером Дуэн.

Его отношения с Уэнсдэй остаются одной из самых обсуждаемых тем — и поводом для надежд поклонников «Уэйлера» (шипп Уэнсдэй и Тайлера).

Тайлер: путь от монстра к возможному союзнику

Во втором сезоне Тайлер оказался в Уиллоу-Хилл — лечебнице для Изгоев, где отбывал наказание за резню, устроенную в образе Хайда. Но сюжет резко изменился: Уэнсдэй сама организовала его побег, чтобы попытаться стать новой Хозяйкой монстра. Этот план сорвался, однако именно тогда проявилась их странная и опасная близость.

Дуэн в интервью Collider признался, что ему нравилась фанатская теория о том, что Уэнсдэй могла бы стать «госпожой» Тайлера:

«Я хотел, чтобы Дженна была моей госпожой. Думал, это было бы забавно. Но, наверное, нет».

По словам актёра, арка искупления Тайлера пока открыта:

«Разве суть искупления не в том, чтобы заслужить его? Он совершил ужасные поступки, но это прелюдия»

Любовь или манипуляция?

Во втором сезоне Айзек напомнил: Уэнсдэй — давняя любовь Тайлера. И, хотя героиня не раз пыталась его уничтожить, в финале она неожиданно освободила его.

Сцена, где он готовился убить Энид, а Уэнсдэй сказала: «Я солгала о своих чувствах», только укрепила фанатские споры. В образе Хайда Тайлер ответил: «Расскажи мне больше» — и этот момент многие восприняли как знак того, что их связь ещё не исчерпана.

Что ждёт «Уэйлер» в третьем сезоне

Пока сценаристы держат интригу, а сам Дуэн признаётся, что не знает будущего своего героя, надежды фанатов живы. Тайлер остаётся одним из самых неоднозначных персонажей шоу: он балансирует между чудовищем и человеком, жертвой и палачом, врагом и потенциальным союзником. А значит, их с Уэнсдэй история вряд ли закончилась.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
