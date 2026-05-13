Почему Хюррем и Сулеймана похоронили не вместе? Это была вовсе не воля султана

13 мая 2026 14:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Где же нашла покой любимица повелителя?

Более 20 лет они были вместе. Об их истории любви слагают легенды и снимают сериалы. Тем не менее султана Сулеймана и его официальную супругу Хюррем Султан похоронили отдельно. Как же так случилось?

После смерти любимой

В 1558 году скончалась Хюррем Султан, тогда повелитель приказал возвести для нее тюрбе. Шедевр архитектора Мимара Синана был украшен изразцами, изображающими райский сад, а стихи, воспевающие жизнерадостность и пленительную улыбку Хюррем, украсили стены.

Сулейман пережил свою возлюбленную на восемь лет, что показали и в сериале «Великолепный век». Утомленный возрастом и болезнями, он отправился в последний военный поход, где и умер в сентябре 1566 года. Его тело было возвращено в Стамбул и упокоено в отдельном, более просторном мавзолее, построенном рядом с тюрбе Хюррем.

Почему же их разлучили после смерти

Наиболее вероятное объяснение кроется в уважении к статусу Сулеймана как падишаха. Современники, возможно, сочли необходимым воздать ему почести, соответствующие его величию, создав отдельный, более величественный мавзолей, нежели изначально предназначенный для его супруги.

Вместе с тем если бы Сулейман ушел из жизни первым, то Хюррем, вероятнее всего, была бы похоронена рядом с ним, как это произошло с Селимом II и Нурбану. После смерти Селима, Нурбану, скончавшись позже, была упокоена в его тюрбе. Подобная практика существовала и в отношении других султанов и их любимых жен, например, Ахмеда I и Кесем. Женщины, занимавшие особое положение в жизни падишаха, удостаивались чести быть похороненными рядом с ним, но не наоборот.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
