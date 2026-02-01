Испортили даже сцены 18+: 4 сезон «Бриджертонов» – худший в истории сериала (3 причины перестать смотреть)

А ведь впереди еще пачка новых серий и целых два сезона...

Наряды из кринолина в «Бриджертонах» все еще близки к совершенству, а струнные каверы на поп-хиты звучат бодро и свежо, но за этим безупречным фасадом впервые чувствуется... рутина. Сериал, прославившийся дерзким смешением исторической сказки и откровенной страсти, к 4 сезону внезапно стал слишком осторожным.

Проблема 1. Бенедикта прописали ужасно

Формально 4 сезон наконец отдает фокус Бенедикту, но по факту он застревает между «вечным бунтарем» и «очередным богатым скучающим наследником». Его внутренний конфликт заявлен, но сразу сглажен балами и светскими отвлечениями.

Даже важные для персонажа темы, кхм, свободы возникают и тут же растворяются в глянце. В итоге герой, который должен был встряхнуть сериал, работает красиво, но без риска.

Проблема 2. Роман без искры

Линия Бенедикта и Софи выглядит аккуратной, но преступно сдержанной для «Бриджертонов». Там, где раньше было напряжение и телесная энергия, теперь – вежливая романтическая комедия.

Сцены элегантны, как всегда, но химии между актерами, кажется, нет вовсе. Даже попытки добавить откровенности выглядят как формальность.

Причина 3. Формула дала сбой

Бал, скандал, музыкальный кавер – все на месте, но ощущение новизны исчезло. Даже эпизоды 18+ больше не шокируют, а напоминают обязательный пункт чек-листа: вот тут мы удивим, вот тут положим в постель к мужчине сразу пару красоток.

Неудивительно, что рейтинг на RT опустился до 67% – раньше сериалу прощали повторения, теперь они бросаются в глаза. Героев второго плана и роскошного визуал уже недостаточно, чтобы не отложить продолжение до лучших времен.