Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности

«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности

5 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Раскусили бы его за секунду!

Как легко забыть, что «Джентльмены удачи» — это всё-таки комедия, а не суровый тюремный триллер. Но если на секунду отбросить улыбку и приглядеться внимательнее, то история превращается в настоящий детектив. Ведь Евгений Иванович Трошкин ходил по лезвию ножа: одно неверное движение — и уголовники мигом бы его раскусили.

Опасная маска

Трошкин примерил на себя не только парик и одежду Доцента, но и его «паспорт тела» — татуировки. Тут и череп с костями, и лампочка, и кот, и якорь, и даже надписи, от которых веет холодом.

Проблема в том, что сам Доцент на экране никогда не раздевался, так что сравнить «оригинал» и «копию» невозможно. Но для настоящих воров, с их цепким глазом, такая мелочь, как расположение лампочки «не туда», стала бы смертельной уликой.

Когда детали выдают

В фильме есть тонкий момент: после эпизода в Новокосинске татуировки Трошкина будто исчезают. То ли гримеры махнули рукой, то ли мороз −17 мешал снимать голым. Но для зрителя это всего лишь комический ляп, а для уголовной реальности — приговор. Любой «коллега» мгновенно заметил бы подлог.

Воры со стажем могли и не знать педагогики детсада, но вот тюремный каталог символов они разбирали моментально. Одного взгляда хватило бы, чтобы заметить лампочку не там и вычислить самозванца

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Спасение в жанре

Комедия всё стерпит. Именно в этом и спасение Трошкина: мы смеёмся над его неуклюжестью и верим в чудо перевоплощения, а не считаем, сколько татуировок у него «потерялось» между сценами. В реальной же тюрьме его спектакль длился бы минуты.

И, может быть, в этом и секрет «Джентльменов удачи»: фильм играет с опасностью, но в итоге оставляет зрителя в тепле смеха, а не в холоде страха, пишет «Горожанин о кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Никулин наотрез отказывался сниматься в комедии Гайдая.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы» Читать дальше 6 января 2026
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Читать дальше 5 января 2026
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента Читать дальше 4 января 2026
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина Читать дальше 4 января 2026
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах» Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах» Читать дальше 4 января 2026
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого Читать дальше 3 января 2026
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи» Читать дальше 3 января 2026
Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Почему сиквел «Чародеев» так и не сняли: на экране могли показать рэкет в волшебном институте и инопланетян Читать дальше 2 января 2026
Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали Читать дальше 6 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше