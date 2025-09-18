«Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива

Сериал «Ищейка» снова в центре внимания. На Первом канале стартовали съемки девятого сезона популярного детектива с Анной Банщиковой в роли Александры Кушнир.
И если раньше зрители привыкли к расследованиям и криминальным интригам, то теперь создатели готовят нечто более личное — в том числе возможный роман героини с героем Игоря Петренко.
Новая компания для Ищейки
Да, к Банщиковой присоединился Игорь Петренко, сыгравший подполковника МЧС. Сам актер признался, что никогда прежде не примерял подобный образ, и назвал участие в проекте «актерским экспериментом».
При этом Петренко подчеркнул, что для него важно работать именно с людьми:
«У нас с Анной теплые человеческие отношения, и приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется именно с ней».
Чем удивит 9 сезон
Анна Банщикова уверяет, что продолжение будет особенно эмоциональным:
«Это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой».
Режиссер Андрей Головков интригует: зрителей ждут неожиданные сцены уже в первых сериях, а к середине сезона вернется привычная Ищейка — но с новой личной историей.
Где проходят съемки
Главной площадкой вновь стал Геленджик, но в этот раз зрителей ждет необычная декорация — Римская деревня, тематический парк, стилизованный под античность. Создатели уверяют, что локации добавят сезону зрелищности.
