Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива

«Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива

18 сентября 2025 08:27
«Ищейка»

Новые расследования и отношения с противоположным полом героини Кушнир — создатели готовят сезон, который будет обсуждать вся страна.

Сериал «Ищейка» снова в центре внимания. На Первом канале стартовали съемки девятого сезона популярного детектива с Анной Банщиковой в роли Александры Кушнир.

И если раньше зрители привыкли к расследованиям и криминальным интригам, то теперь создатели готовят нечто более личное — в том числе возможный роман героини с героем Игоря Петренко.

Новая компания для Ищейки

Да, к Банщиковой присоединился Игорь Петренко, сыгравший подполковника МЧС. Сам актер признался, что никогда прежде не примерял подобный образ, и назвал участие в проекте «актерским экспериментом».

При этом Петренко подчеркнул, что для него важно работать именно с людьми:

«У нас с Анной теплые человеческие отношения, и приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется именно с ней».

Чем удивит 9 сезон

Анна Банщикова уверяет, что продолжение будет особенно эмоциональным:

«Это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой».

Режиссер Андрей Головков интригует: зрителей ждут неожиданные сцены уже в первых сериях, а к середине сезона вернется привычная Ищейка — но с новой личной историей.

Где проходят съемки

Главной площадкой вновь стал Геленджик, но в этот раз зрителей ждет необычная декорация — Римская деревня, тематический парк, стилизованный под античность. Создатели уверяют, что локации добавят сезону зрелищности.

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадр из сериала «Ищейка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“» Читать дальше 28 сентября 2025
Сычев стал главным злодеем в сериале «Профессиональный сосед»: когда в квартире появляется «паразит», от которого не избавиться Сычев стал главным злодеем в сериале «Профессиональный сосед»: когда в квартире появляется «паразит», от которого не избавиться Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше