«Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива

Новые расследования и отношения с противоположным полом героини Кушнир — создатели готовят сезон, который будет обсуждать вся страна.

Сериал «Ищейка» снова в центре внимания. На Первом канале стартовали съемки девятого сезона популярного детектива с Анной Банщиковой в роли Александры Кушнир.

И если раньше зрители привыкли к расследованиям и криминальным интригам, то теперь создатели готовят нечто более личное — в том числе возможный роман героини с героем Игоря Петренко.

Новая компания для Ищейки

Да, к Банщиковой присоединился Игорь Петренко, сыгравший подполковника МЧС. Сам актер признался, что никогда прежде не примерял подобный образ, и назвал участие в проекте «актерским экспериментом».

При этом Петренко подчеркнул, что для него важно работать именно с людьми:

«У нас с Анной теплые человеческие отношения, и приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется именно с ней».

Чем удивит 9 сезон

Анна Банщикова уверяет, что продолжение будет особенно эмоциональным:

«Это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой».

Режиссер Андрей Головков интригует: зрителей ждут неожиданные сцены уже в первых сериях, а к середине сезона вернется привычная Ищейка — но с новой личной историей.

Где проходят съемки

Главной площадкой вновь стал Геленджик, но в этот раз зрителей ждет необычная декорация — Римская деревня, тематический парк, стилизованный под античность. Создатели уверяют, что локации добавят сезону зрелищности.

