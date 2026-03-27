ИИ составил рейтинг лучших монстров из фэнтези-сериалов — и первое место удивит даже фанатов

Мир фэнтези невозможен без чудовищ — впечатляющих, пугающих и непостижимых. Но какие из них по-настоящему вошли в историю?

Искусственный интеллект по просьбе «Киноафиши» изучил фанатские рейтинги, отзывы и обсуждения в соцсетях и составил собственный список — и победитель оказался неожиданным.

«Доктор Кто» — Плачущие Ангелы

Каменные статуи из «Доктора Кто» выглядят безобидно, пока на них смотришь. Стоит лишь моргнуть — и они двигаются со скоростью молнии.

Ангелы отправляют жертв в прошлое, питаясь украденным временем. Простая идея превратилась в один из самых гениальных и жутких образов в кино. Неудивительно, что именно они возглавили рейтинг ИИ.

«Игра престолов» — Белые Ходоки

Они идут медленно, но неизбежно. Ледяные создания из-за Стены воплощают саму смерть, надвигающуюся шаг за шагом.

Фанаты до сих пор считают сцену выхода Ходоков одной из самых пугающих в истории сериалов.

«Очень странные дела» — Демогоргон

Монстр, ставший символом сериала, — безмозглый хищник с лицом-цветком. Его появление в тишине — уже хоррор само по себе.

Демогоргон не злодей, а чистый страх, без мотивации и речи. Именно в этом, по мнению ИИ, и заключается его сила.

«Сверхъестественное» — нефилимы

Потомки ангелов и людей, существа, способные изменить само устройство мира. Они не просто чудовища — они воплощённые дилеммы между добром и злом. Нефилимы напоминают: даже небеса ошибаются.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — СкекСо

Гниющий император Тра стал символом фэнтези-власти, уничтожающей саму себя. Его блеск и нищета, золото и гниль — идеальное воплощение того, как монстр рождается из гордыни.

«Гримм» — Джиннамуру Сюнте

Питается слезами своих жертв, вживляя им паразитов в глаза. Этот монстр заставляет содрогнуться даже видавших всё зрителей. ИИ отметил его за «творческую мерзость» — редкое сочетание эстетики и ужаса.

«Баффи — Истребительница вампиров» — Свит

Поющий демон, превращающий весь город в мюзикл. Он улыбается, танцует и манипулирует страхом. ИИ назвал его «самым обаятельным монстром, который когда-либо пел о смерти».

«Уэнсдей» — Хайд

Зверь, рожденный из человеческой боли и раздвоения личности. Хайд — это внутренний монстр, в котором узнаёшь себя. ИИ поставил его в топ за психологическую глубину — редкость для юного сериала.

«Дневники вампира: Наследие» — трибрид Хоуп

Наполовину ведьма, наполовину вампир, наполовину оборотень — всё в одном теле. Её сила разрушительна, но именно противоречие делает её живой. ИИ отметил: «трибрид — не чудовище, а зеркало всех фэнтезийных страхов».

«Ведьмак» — многоножка

Существо из кошмаров алхимика, сплетённое из костей, хитина и движений паука. Даже Геральт смотрится рядом с ним хрупким. Многоножка — монстр, где ужас природный, а не придуманный.

№ Монстр Сериал Почему в списке 1 Плачущие Ангелы Доктор Кто Простая идея страха, доведённая до гениальности 2 Белые Ходоки Игра престолов Символ смерти и холода 3 Демогоргон Очень странные дела Первобытный ужас без мотивации 4 Нефилимы Сверхъестественное Божественная сила с человеческой душой 5 СкекСо Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления Власть, гниющая изнутри 6 Джиннамуру Сюнте Гримм Олицетворение страха и боли 7 Свит Баффи — Истребительница вампиров Ужас с ритмом и харизмой 8 Хайд Уэнсдей Травма, превратившаяся в монстра 9 Трибрид Хоуп Дневники вампира: Наследие Новая эра сверхъестественных существ 10 Многоножка Ведьмак Природный ужас в чистом виде

В статье использованы материалы дзен-канала Джедай из Шира

