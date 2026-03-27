ИИ составил рейтинг лучших монстров из фэнтези-сериалов — и первое место удивит даже фанатов

Мир фэнтези невозможен без чудовищ — впечатляющих, пугающих и непостижимых. Но какие из них по-настоящему вошли в историю?
Искусственный интеллект по просьбе «Киноафиши» изучил фанатские рейтинги, отзывы и обсуждения в соцсетях и составил собственный список — и победитель оказался неожиданным.
«Доктор Кто» — Плачущие Ангелы
Каменные статуи из «Доктора Кто» выглядят безобидно, пока на них смотришь. Стоит лишь моргнуть — и они двигаются со скоростью молнии.
Ангелы отправляют жертв в прошлое, питаясь украденным временем. Простая идея превратилась в один из самых гениальных и жутких образов в кино. Неудивительно, что именно они возглавили рейтинг ИИ.
«Игра престолов» — Белые Ходоки
Они идут медленно, но неизбежно. Ледяные создания из-за Стены воплощают саму смерть, надвигающуюся шаг за шагом.
Фанаты до сих пор считают сцену выхода Ходоков одной из самых пугающих в истории сериалов.
«Очень странные дела» — Демогоргон
Монстр, ставший символом сериала, — безмозглый хищник с лицом-цветком. Его появление в тишине — уже хоррор само по себе.
Демогоргон не злодей, а чистый страх, без мотивации и речи. Именно в этом, по мнению ИИ, и заключается его сила.
«Сверхъестественное» — нефилимы
Потомки ангелов и людей, существа, способные изменить само устройство мира. Они не просто чудовища — они воплощённые дилеммы между добром и злом. Нефилимы напоминают: даже небеса ошибаются.
«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — СкекСо
Гниющий император Тра стал символом фэнтези-власти, уничтожающей саму себя. Его блеск и нищета, золото и гниль — идеальное воплощение того, как монстр рождается из гордыни.
«Гримм» — Джиннамуру Сюнте
Питается слезами своих жертв, вживляя им паразитов в глаза. Этот монстр заставляет содрогнуться даже видавших всё зрителей. ИИ отметил его за «творческую мерзость» — редкое сочетание эстетики и ужаса.
«Баффи — Истребительница вампиров» — Свит
Поющий демон, превращающий весь город в мюзикл. Он улыбается, танцует и манипулирует страхом. ИИ назвал его «самым обаятельным монстром, который когда-либо пел о смерти».
«Уэнсдей» — Хайд
Зверь, рожденный из человеческой боли и раздвоения личности. Хайд — это внутренний монстр, в котором узнаёшь себя. ИИ поставил его в топ за психологическую глубину — редкость для юного сериала.
«Дневники вампира: Наследие» — трибрид Хоуп
Наполовину ведьма, наполовину вампир, наполовину оборотень — всё в одном теле. Её сила разрушительна, но именно противоречие делает её живой. ИИ отметил: «трибрид — не чудовище, а зеркало всех фэнтезийных страхов».
«Ведьмак» — многоножка
Существо из кошмаров алхимика, сплетённое из костей, хитина и движений паука. Даже Геральт смотрится рядом с ним хрупким. Многоножка — монстр, где ужас природный, а не придуманный.
|
№
|
Монстр
|
Сериал
|
Почему в списке
|
1
|
Плачущие Ангелы
|
Доктор Кто
|
Простая идея страха, доведённая до гениальности
|
2
|
Белые Ходоки
|
Игра престолов
|
Символ смерти и холода
|
3
|
Демогоргон
|
Очень странные дела
|
Первобытный ужас без мотивации
|
4
|
Нефилимы
|
Сверхъестественное
|
Божественная сила с человеческой душой
|
5
|
СкекСо
|
Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления
|
Власть, гниющая изнутри
|
6
|
Джиннамуру Сюнте
|
Гримм
|
Олицетворение страха и боли
|
7
|
Свит
|
Баффи — Истребительница вампиров
|
Ужас с ритмом и харизмой
|
8
|
Хайд
|
Уэнсдей
|
Травма, превратившаяся в монстра
|
9
|
Трибрид Хоуп
|
Дневники вампира: Наследие
|
Новая эра сверхъестественных существ
|
10
|
Многоножка
|
Ведьмак
|
Природный ужас в чистом виде
В статье использованы материалы дзен-канала Джедай из Шира
