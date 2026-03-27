Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ИИ составил рейтинг лучших монстров из фэнтези-сериалов — и первое место удивит даже фанатов

27 марта 2026 20:04
«Игра престолов»

Искусственный интеллект расставил существ по силе, страху и символизму.

Мир фэнтези невозможен без чудовищ — впечатляющих, пугающих и непостижимых. Но какие из них по-настоящему вошли в историю?

Искусственный интеллект по просьбе «Киноафиши» изучил фанатские рейтинги, отзывы и обсуждения в соцсетях и составил собственный список — и победитель оказался неожиданным.

«Доктор Кто» — Плачущие Ангелы

Каменные статуи из «Доктора Кто» выглядят безобидно, пока на них смотришь. Стоит лишь моргнуть — и они двигаются со скоростью молнии.

Ангелы отправляют жертв в прошлое, питаясь украденным временем. Простая идея превратилась в один из самых гениальных и жутких образов в кино. Неудивительно, что именно они возглавили рейтинг ИИ.

«Доктор Кто»

«Игра престолов» — Белые Ходоки

Они идут медленно, но неизбежно. Ледяные создания из-за Стены воплощают саму смерть, надвигающуюся шаг за шагом.

Фанаты до сих пор считают сцену выхода Ходоков одной из самых пугающих в истории сериалов.

«Игра престолов»

«Очень странные дела» — Демогоргон

Монстр, ставший символом сериала, — безмозглый хищник с лицом-цветком. Его появление в тишине — уже хоррор само по себе.

Демогоргон не злодей, а чистый страх, без мотивации и речи. Именно в этом, по мнению ИИ, и заключается его сила.

«Очень странные дела»

«Сверхъестественное» — нефилимы

Потомки ангелов и людей, существа, способные изменить само устройство мира. Они не просто чудовища — они воплощённые дилеммы между добром и злом. Нефилимы напоминают: даже небеса ошибаются.

«Сверхъестественное»

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — СкекСо

Гниющий император Тра стал символом фэнтези-власти, уничтожающей саму себя. Его блеск и нищета, золото и гниль — идеальное воплощение того, как монстр рождается из гордыни.

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

«Гримм» — Джиннамуру Сюнте

Питается слезами своих жертв, вживляя им паразитов в глаза. Этот монстр заставляет содрогнуться даже видавших всё зрителей. ИИ отметил его за «творческую мерзость» — редкое сочетание эстетики и ужаса.

«Баффи — Истребительница вампиров» — Свит

Поющий демон, превращающий весь город в мюзикл. Он улыбается, танцует и манипулирует страхом. ИИ назвал его «самым обаятельным монстром, который когда-либо пел о смерти».

«Уэнсдей» — Хайд

Зверь, рожденный из человеческой боли и раздвоения личности. Хайд — это внутренний монстр, в котором узнаёшь себя. ИИ поставил его в топ за психологическую глубину — редкость для юного сериала.

«Дневники вампира: Наследие» — трибрид Хоуп

Наполовину ведьма, наполовину вампир, наполовину оборотень — всё в одном теле. Её сила разрушительна, но именно противоречие делает её живой. ИИ отметил: «трибрид — не чудовище, а зеркало всех фэнтезийных страхов».

«Ведьмак» — многоножка

Существо из кошмаров алхимика, сплетённое из костей, хитина и движений паука. Даже Геральт смотрится рядом с ним хрупким. Многоножка — монстр, где ужас природный, а не придуманный.

Монстр

Сериал

Почему в списке

1

Плачущие Ангелы

Доктор Кто

Простая идея страха, доведённая до гениальности

2

Белые Ходоки

Игра престолов

Символ смерти и холода

3

Демогоргон

Очень странные дела

Первобытный ужас без мотивации

4

Нефилимы

Сверхъестественное

Божественная сила с человеческой душой

5

СкекСо

Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления

Власть, гниющая изнутри

6

Джиннамуру Сюнте

Гримм

Олицетворение страха и боли

7

Свит

Баффи — Истребительница вампиров

Ужас с ритмом и харизмой

8

Хайд

Уэнсдей

Травма, превратившаяся в монстра

9

Трибрид Хоуп

Дневники вампира: Наследие

Новая эра сверхъестественных существ

10

Многоножка

Ведьмак

Природный ужас в чистом виде

В статье использованы материалы дзен-канала Джедай из Шира

Также прочитайте: Смешно, но не специально: топ-9 сюжетных глупостей из культового боевика «Рэмбо: Первая кровь»

Фото: Кадры из сериалов «Доктор Кто», «Игра престолов», «Очень странные дела», «Сверхъестественное», «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге Читать дальше 28 марта 2026
Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе» Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе» Читать дальше 28 марта 2026
Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много» Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много» Читать дальше 28 марта 2026
Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Читать дальше 28 марта 2026
Михалков разнес советские хиты Рязанова: «Для меня это не кинематограф» Михалков разнес советские хиты Рязанова: «Для меня это не кинематограф» Читать дальше 28 марта 2026
«Такое просто исключено»: неужели «Штрафбат» и правда снят по реальным событиям «Такое просто исключено»: неужели «Штрафбат» и правда снят по реальным событиям Читать дальше 28 марта 2026
Тест для тех, кому по-настоящему «птичку жалко»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с пернатыми Тест для тех, кому по-настоящему «птичку жалко»: угадайте 5 советских фильмов по кадрам с пернатыми Читать дальше 28 марта 2026
HBO выдал «бомбу» с трейлером сериала про «Гарри Поттера», но зрители недовольны: что пишут о новой экранизации? HBO выдал «бомбу» с трейлером сериала про «Гарри Поттера», но зрители недовольны: что пишут о новой экранизации? Читать дальше 28 марта 2026
На трон он взошел еще в своем уме: почему отца Дейенерис в «Игре престолов» прозвали Безумным Королем? На трон он взошел еще в своем уме: почему отца Дейенерис в «Игре престолов» прозвали Безумным Королем? Читать дальше 28 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше