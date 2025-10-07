Смешно, но не специально: топ-9 сюжетных глупостей из культового боевика «Рэмбо: Первая кровь»

Как драма о посттравме превращается в комедию ошибок.

Фильм «Рэмбо: Первая кровь» — классический американский боевик, где показана суровая история ветерана, столкнувшегося с несправедливостью и собственными демонами.

Но если пересмотреть картину сегодня, становится ясно: драматизм местами соседствует с чистой нелепостью.

Автор дзен-канала «Заметки инсайдера» назвал самые спорные моменты картины, из которых видно: даже легенды не застрахованы от логических дыр.

Ненависть к Рэмбо

Шериф Тизл презирает Джона Рэмбо за… куртку с флагом. Для маленького американского городка, где половина жителей — ветераны, это выглядит не просто неправдоподобно, а откровенно глупо.

Такой мотив вражды сложно воспринимать всерьёз.

Пожарный шланг в участке

Когда полицейские решают «воспитать» задержанного струёй воды, возникает резонный вопрос: откуда пожарный гидрант в допросной?

Если только здание раньше не служило общественной баней. Но сценарно это явно выглядит надуманным.

Парикмахерская под арестом

Сцена, где офицеры бреют Рэмбо прямо в участке, словно проводят акцию «чистый герой», вызывает недоумение.

Герой и так выглядел опрятно, а флешбэк о пытках можно было показать и без пены для бритья. Эпизод скорее тормозит сюжет, чем раскрывает характер.

Гражданские в облаве

Шериф Тизл привлекает к поискам беглеца обычных жителей и пилота гражданского вертолёта. В реальности подобное — грубое нарушение закона, но, видимо, в Хоупе полиция живёт по своим правилам.

Пуля, что не убивает

После гибели сержанта Галта, сорвавшегося с вертолёта, Рэмбо пытается прекратить конфликт и даже поднимает руки, показывая, что не собирается стрелять. Но именно в этот момент шериф Тизл — человек, с которого всё и началось, — решает открыть огонь.

Его примеру следуют остальные офицеры, словно забыв, что перед ними безоружный ветеран, только что потерявший самообладание.

Пуля задевает Рэмбо по касательной — чисто символически, как будто сценаристы решили: герой должен пострадать, но не слишком.

И тут же Тизл, сам начавший перестрелку, вдруг приказывает прекратить огонь. Получается абсурдная ситуация: он стреляет первым, получает ответный хаос — и возмущается последствиями. В этот момент логика картины окончательно капитулирует.

Траутман из ниоткуда

Полковник Траутман появляется в Хоупе буквально через несколько часов после ареста Рэмбо. Без интернета, без связи — и точно в нужный момент. Видимо, сверхспособность ориентироваться по запаху пороха.

Нацгвардия за пару часов

К вечеру шериф организует масштабную операцию, подключая Национальную гвардию. В 80-е без GPS и телефонов это выглядело бы как фантастика. В фильме же всё решается за пару часов — словно речь идёт не о спецоперации, а о субботнике.

Исчезнувшее преследование

После того как Рэмбо прорывает блокпост на грузовике, полицейские не просто не догоняют его — они прекращают погоню вовсе. Словно решили, что герой сам сдастся, если немного прокатится.

Наручники спереди

В финале Рэмбо выводят с наручниками на груди — будто это не бывший спецназовец, а герой школьной постановки. В реальности любой офицер заковал бы такого опасного человека за спиной.

